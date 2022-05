Hemos pedido vigilancia permanente a la Superservicios: Pumarejo sobre Air-e

“Los barranquilleros estamos pagando una tarifa mucho más alta que el promedio nacional por errores que se cometieron durante décadas en la prestación, vigilancia y administración de la delegación del servicio público de la energía eléctrica”, dijo.

El burgomaestre agregó que “no es justo que algo que ya pagamos lo tengamos que volver a pagar. No es justo que familias del estrato 1 tengan que afrontar facturas de luz de hasta $150 y $200 mil. No tienen como pagarlo y no es lo que pagan en otros territorios”.