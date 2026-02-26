Este jueves se llevará a cabo en Barranquilla el encuentro ‘Mujeres que Inspiran’, una iniciativa encabezada por el precandidato presidencial Roy Barreras.

La jornada, que se llevará a cabo en el centro recreacional Las Vegas desde las 4:00 p. m., estará enfocada en reconocer el papel de las mujeres y los cambios que vienen generando en sus comunidades.

Según los organizadores, el propósito del espacio es visibilizar historias de liderazgo femenino en distintos ámbitos, desde lo social y comunitario hasta lo empresarial y cultural. La idea es poner en el centro las experiencias de mujeres que, con su trabajo diario, se han convertido en referentes en sus entornos.

Desde la organización Mujeres Transformando Mujeres (MTM) han extendido la invitación a líderes sociales, emprendedoras y ciudadanas interesadas en intercambiar experiencias y fortalecer redes de apoyo.

El encuentro, señalaron, también busca promover la sororidad y el acompañamiento entre mujeres de distintas generaciones. Es de anotar que la entrada es libre y una de las invitadas al espacio es la bailarina Elianis Garrido.

La actividad forma parte de una agenda orientada a abrir espacios de diálogo sobre el rol de la mujer en la vida pública, el emprendimiento y los procesos de transformación social, en un contexto donde crece el debate sobre la ampliación de su participación en distintos escenarios del país.

Reunión con comunidades afro

Pedro Adán Torres, candidato a la Cámara por la circunscripción afro, sostuvo un encuentro con jóvenes, lideresas y representantes comunitarios de esta población en las instalaciones de Combarranquilla, sede calle 30.

Durante el espacio, que reunió a distintos sectores sociales y barriales, se socializaron propuestas orientadas a fortalecer el acceso al empleo digno, ampliar oportunidades de educación técnica y superior, mejorar la cobertura y calidad en salud, y avanzar en estrategias de seguridad con enfoque territorial.

Torres destacó la necesidad de que las políticas públicas incorporen un enfoque diferencial que reconozca las brechas históricas que enfrenta la comunidad afrodescendiente, especialmente en materia de inserción laboral y acceso a servicios básicos.

El encuentro también permitió escuchar inquietudes relacionadas con emprendimiento juvenil, formación para el trabajo, prevención de la violencia y fortalecimiento del liderazgo comunitario.

Según el candidato, estos diálogos son insumo para consolidar una agenda legislativa que responda a las necesidades reales de los territorios y promueva mayores oportunidades de desarrollo para la población afro.

Multitudinario encuentro en Galapa

En Galapa se llevó a cabo un encuentro para ratificar el respaldo de líderes a la fórmula de Camilo Torres al Senado y Jezmi Barraza a la Cámara. En la jornada, los habitantes destacaron que trabajarán por las necesidades del municipio.

En su paso por la Asamblea, Camilo Torres Villalba trabajó de manera constante por Galapa respaldando eventos culturales y acciones de bienestar social vinculadas a los servicios públicos. En particular, señaló que trabajó por el mejoramiento del suministro de agua del municipio, lo que benefició a más de 60 mil habitantes.

La actividad contó con el acompañamiento y respaldo de los líderes Hugo Silvera, Mirian Llanos, Fernando Serrano, Abad Danilo Silvera, Javier Guerra, Kimberly Gutiérrez, Manuel Silvera, Oscar Elías Fernández y Ricardo Rojas, quienes se sumaron a la organización territorial para fortalecer el mensaje y la movilización en el municipio.