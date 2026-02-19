La empresa Triple A S.A. E.S.P. anunció que este jueves 19 de febrero realizará trabajos de empalme de nuevas redes de acueducto instaladas en el proyecto Gran Vía (UF2), en Barranquilla.

Según informó la compañía, las labores buscan “dinamizar la construcción de dichas obras” en el tramo comprendido por la carrera 51B entre la Universidad del Norte y la calle 135, en el sector de Villa Campestre.

Los trabajos se desarrollarán entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Durante ese tiempo será necesaria la suspensión temporal del servicio de acueducto en los sectores de Villa Campestre, Ciudad del Mar, Villas del Norte, Urbaplaya, Country Club Villas, así como en la Universidad del Atlántico, la Universidad Libre y la Universidad San Martín.

La empresa indicó que, una vez finalizados los trabajos de empalme, el servicio será restablecido de manera gradual en las zonas afectadas. Asimismo, ofreció excusas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados.