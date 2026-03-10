Por medio de un comunicado en sus redes sociales, acompañado de un video, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) mostró su preocupación por un nuevo decreto emitido por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, que habla sobre la posibilidad de aprobar la creación de megasindicatos sectoriales.

De acuerdo con los expresado por Fenalco, y en voz de su presidente Jaime Alberto Cabal, estos grandes sindicatos tendrían la capacidad de negociar condiciones laborales para sectores económicos completos. Advierte que esto ya había sido negado en el Congreso.

Alerta el gremio que con el Decreto 0234 del 6 de marzo “los trabajadores se verán obligados a financiar sindicatos a los que no pertenecen. Esta disposición desconoce abiertamente el derecho a no asociarse, principio que hace parte de la libertad sindical y está protegido por la Constitución. Esta medida representa nuevas cargas salariales significativas para las mipymes”.

“Esta medida podría representar nuevas cargas salariales significativas para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que tendrían que asumir obligaciones derivadas de negociaciones en las que no tuvieron representación directa”, explicó Cabal.

Agregó que uno de los puntos más polémicos del decreto es que los trabajadores que no estén afiliados al sindicato que negoció en el sector también tendrían que pagar aportes a dicha organización. “Esta disposición desconoce abiertamente el derecho a no asociarse, principio que hace parte de la libertad sindical y está protegido por la Constitución”, dijo.

El vocero añadió que esta medida podría generar un precedente en materia de libertades individuales, al imponer contribuciones a organizaciones sindicales incluso a quienes han decidido no vincularse a ellas. “Este tipo de cambios en el modelo de negociación laboral deberían debatirse en el Congreso, y no implementarse mediante regulación administrativa, dada la magnitud de sus efectos sobre trabajadores, empresas y el mercado laboral en general”, finalizó.