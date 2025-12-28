El teniente Jorge Castaño, integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Barranquilla, falleció la mañana de este domingo 28 de diciembre en una clínica de la ciudad, donde permanecía internado por complicaciones de salud, confirmaron fuentes de la institución.

La muerte del teniente Castaño causó profundo pesar entre integrantes del cuerpo de bomberos, amigos y allegados, quienes conocieron la noticia desde tempranas horas.

El oficial acumulaba más de 38 años de trayectoria en la institución y era considerado uno de sus referentes operativos y humanos.

Durante su carrera, Castaño ocupó el rango de teniente y se caracterizó por liderar escuadras en atención de emergencias, así como por su amplia experiencia en el manejo de situaciones de riesgo.

Reconocimientos tras su fallecimiento

Diversos integrantes del cuerpo bomberil expresaron públicamente su lamento por la pérdida. Jair de Moya, quien fue subalterno del oficial durante varios años, destacó su trayectoria y perfil profesional: “Era una persona intachable, honorable; uno de los primeros tenientes del cuerpo de bomberos de Barranquilla; una trayectoria bomberil de más de 38 años”.

De Moya también resaltó el rol operativo del teniente Castaño durante las emergencias. “Sufrimos una pérdida irreparable para el cuerpo de bomberos, la experiencia, el trato, la personalidad del teniente Castaño no se improvisaba”, señaló.

De acuerdo con información preliminar que se dio a conocer por allegados al fallecido, las honras fúnebres del teniente se realizarían entre el lunes 29 o martes 30 de diciembre, a la espera de confirmación oficial por parte de su familia.