En medio del convulsionado ambiente que se vive en la Universidad del Atlántico a causa del paro estudiantil, una nueva decisión judicial ha dejado en firme una de las actuaciones adoptadas por el nuevo rector, Leyton Barrios.

El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia negó la medida cautelar solicitada por Álvaro González para ser reintegrado en calidad de vicerrector de Bienestar Universitario. La decisión fue adoptada en el marco de la admisión de una acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, mínimo vital y trabajo.

De acuerdo con lo establecido en el fallo, “si bien la parte accionante manifiesta una situación que pueda afectar sus intereses o derechos fundamentales, este despacho no cuenta con elementos probatorios suficientes para determinar la ocurrencia del posible perjuicio irremediable que requiera la intervención provisional”.

Y agregó que “el accionante manifiesta encontrarse en trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral, este no acredita dicha circunstancia para darle convencimiento a este servidor judicial de la ocurrencia del posible perjuicio que afecte de manera grave e irreparable sus derechos fundamentales”.

Por tal motivo, el juez sostuvo que se trata de un asunto de índole laboral que requiere un estudio de fondo. Es de anotar que en el documento también se establece que González fue objeto de una suspensión por un periodo de 3 meses y posteriormente se le declaró la insubsistencia del cargo. Sin embargo, hasta el momento no se deben suspender sus efectos.

Frente a esta decisión, la Universidad y las entidades vinculadas cuentan dos días para responder a la acción constitucional, teniendo en cuenta que se requirió el envío de información como el expediente disciplinario y el concepto de rehabilitación de la Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico.

Cabe recordar que González hizo parte del grupo de candidatos a la rectoría de la Universidad del Atlántico. En la consulta universitaria alcanzó 3.996 votos ponderados, por lo que obtuvo el segundo renglón en el listado de elegibles que fue enviado al Consejo Superior.

Tras la salida de González del cargo se nombró al docente Ángel Tuirán como nuevo vicerrector de Bienestar Universitario, quien ha sido Ha sido director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, Coordinador Académico de programas de posgrado y líder de procesos de acreditación, actualización curricular y fortalecimiento institucional.