El nuevo rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, sostuvo este viernes su primer encuentro con los decanos de las distintas facultades, en lo que definió como el punto de partida de una etapa de diálogo y fortalecimiento institucional.

“La sola presencia de ustedes indica el reconocimiento a la institucionalidad. Acompáñenme a dejar un gran legado”, sostuvo Barrios, quien hizo un llamado a los líderes académicos a ser referentes en la región y protagonizar procesos de reconstrucción en la Universidad.

Cortesía Reunión del rector Leyton Barrios con los decanos de la Uniatlántico.

En medio de la reunión, los diferentes decanos compartieron sus perspectivas sobre el estado actual de las facultades y coincidieron en la necesidad de abrir espacios de concertación con la comunidad universitaria.

Acuerdos de la mesa de diálogo

Uno de los principales acuerdos entre el nuevo rector y los decanos fue la creación de mesas de trabajo por facultad, “en las que participarán voceros estudiantiles para fomentar un diálogo abierto y constructivo. Los decanos resaltaron que existe disposición entre los estudiantes y docentes para mantener las actividades académicas mientras avanzan las asambleas permanentes”, se lee en el comunicado.

Barrios destacó además que su gestión buscará proyectar la Uniatlántico más allá del campus. “Queremos que Barranquilla y el Atlántico se reconozcan como territorios que apuestan por el conocimiento y la educación”, añadió.

Según el rector, este primer encuentro marca el inicio de una ruta de concertación y liderazgo académico, “con el propósito de consolidar una Universidad unida, sólida y activa frente a los desafíos”, dijo este viernes.