Con ocasión de la festividad del Día del Amor y la Amistad, la Policía Metropolitana de Barranquilla anunció el despliegue de 1.600 uniformados en toda el área metropolitana, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de las actividades durante esta celebración romántica de fin de mes.

¡Estamos listos para el fin de semana de Amor y Amistad!



Con 1.600 uniformados de la @PoliciaBquilla y 20 unidades del @Ejercito_Div1, desplegamos planes de prevención, control y caravanas en sectores clave, para que la ciudad disfrute con seguridad y convivencia. pic.twitter.com/ei6HYN8n7g — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) September 18, 2025

El dispositivo incluye puestos de control en sectores comerciales, patrullajes en barrios, parques y zonas de recreación, así como controles de tránsito para prevenir accidentes y garantizar la movilidad segura.

Cortesía redes sociales.

La ciudadanía podrá reportar cualquier situación de riesgo a través de la Línea 123 y la Línea Contra el Crimen 3178965523.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló: “La Policía estará desplegada con 1.600 uniformados en toda la ciudad para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a disfrutar de esta celebración con responsabilidad y a reportar cualquier situación sospechosa a nuestras líneas de atención”.

Cortesía redes sociales.

Asimismo, las autoridades entregaron recomendaciones para que las compras se realicen de forma segura: evitar portar grandes sumas de dinero, preferir medios electrónicos, no dejar objetos de valor a la vista en vehículos, planificar las salidas y mantenerse atentos al entorno.

En el marco de la celebración del Día de Amor y Amistad, la Policía Nacional en articulación con la @alcaldiabquilla, desarrolló una jornada de prevención y sensibilización en los principales centros comerciales de la ciudad. #SegurosCercanosYPresentes pic.twitter.com/sSEDZKCS0V — Policía Metropolitana de Barranquilla (@PoliciaBquilla) September 19, 2025

Con estas medidas, la Policía busca proteger la integridad de los barranquilleros y promover un ambiente de armonía y convivencia en esta fecha especial.

