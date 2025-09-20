El director nacional del Gaula de la Policía, coronel Édgar Correa, en conjunto con el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, encabezaron este viernes 10 de septiembre una caminata por diferentes sectores del Suroriente de la ciudad con el objetivo de prevenir el delito de extorsión.
Durante el recorrido, las autoridades visitaron varios establecimientos comerciales, algunos de los cuales se encontraban de cierre al público ante las intimidaciones de las bandas criminales por el pago de extorsiones. Gracias al acompañamiento del Gaula de la Policía lograron reabrir sus operaciones con total normalidad.
“Uso malicioso de la IA en la extorsión”: tema eje en Congreso Internacional de Lucha Contra Extorsión y Secuestro
Con esta estrategia, se busca transmitir un mensaje de confianza a la comunidad por medio del acompañamiento, al fortalecer la seguridad en áreas de la ciudad que han sido golpeadas por este flagelo.
