El director nacional del Gaula de la Policía, coronel Édgar Correa, en conjunto con el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, encabezaron este viernes 10 de septiembre una caminata por diferentes sectores del Suroriente de la ciudad con el objetivo de prevenir el delito de extorsión.

¡La extorsión no nos doblegará!

En este fin de semana de Amor y Amistad, con el director del @GaulaPolicia recorremos el suroriente para acompañar a los comerciantes de la localidad.



Cada vez son más quienes abren sus negocios confiando en que estamos para protegerlos.🙌 pic.twitter.com/bRGqqLjPYm — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) September 20, 2025

Durante el recorrido, las autoridades visitaron varios establecimientos comerciales, algunos de los cuales se encontraban de cierre al público ante las intimidaciones de las bandas criminales por el pago de extorsiones. Gracias al acompañamiento del Gaula de la Policía lograron reabrir sus operaciones con total normalidad.

Con esta estrategia, se busca transmitir un mensaje de confianza a la comunidad por medio del acompañamiento, al fortalecer la seguridad en áreas de la ciudad que han sido golpeadas por este flagelo.

¿Sabías que la Línea 165 es una herramienta clave en la lucha contra el secuestro y la extorsión?



💪 Descubre cómo funciona este servicio vital y el equipo de profesionales que está listo para ayudarte.



¡No te lo pierdas! Tu seguridad es nuestra prioridad.🔒✨#Línea165 pic.twitter.com/APLwXHtWtI — GAULA POLICÍA (@GaulaPolicia) September 16, 2025

