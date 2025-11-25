La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través del Grupo Gaula, adelantó una serie de procedimientos en el marco de las estrategias focalizadas contra el multicrimen que afecta la seguridad en la ciudad y su área metropolitana.

Las acciones permitieron la materialización de siete capturas por delitos relacionados con extorsión, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes e intimidaciones a comerciantes.

En el barrio San Martín fue capturado en flagrancia un sujeto que, según las autoridades, exigía $700.000 a sus víctimas haciéndose pasar por integrante de un grupo delincuencial con injerencia en la ciudad. El hombre registra anotaciones judiciales por homicidio, porte y tráfico de armas, fuga de presos, hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Durante el procedimiento se incautó el dinero producto de la exigencia económica.

Otro operativo se desarrolló en el barrio Barlovento, donde mediante registro y allanamiento se produjo la captura en flagrancia de dos individuos señalados de pertenecer a un grupo delincuencial dedicado a extorsionar a comerciantes del centro comercial San Andresito, en el sector de Paseo Bolívar. Las víctimas recibían exigencias que oscilaban entre $2 y $4 millones. En el lugar fueron incautados una pistola traumática modificada, seis cartuchos calibre 9 mm, 500 gramos de marihuana y siete panfletos alusivos a la estructura criminal.

En el barrio Rebolo se produjo la captura en flagrancia de un hombre que se hacía pasar por integrante de un grupo delincuencial de alto impacto para intimidar a un concejal de Barranquilla, a quien exigía $400.000 a través de mensajes enviados por aplicaciones de mensajería. El capturado presenta anotaciones por porte ilegal de armas, fuga de presos, uso de documento falso y hurto. En la diligencia fueron incautados el dinero y un teléfono celular utilizado para la extorsión.

En el municipio de Soledad, las unidades del Gaula materializaron una captura por orden judicial contra un individuo señalado de extorsión agravada y concierto para delinquir. De acuerdo con la información oficial, el hombre exigía a comerciantes una inscripción de $3.000.000 y cuotas mensuales de $50.000 como condición para permitirles trabajar. En el procedimiento fue incautado un celular empleado para coordinar las intimidaciones.

En ese mismo municipio, en el barrio Villa Linda, se produjo otra captura en flagrancia por fabricación, tráfico, tenencia y porte de armas de fuego, municiones o explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas. El detenido, quien intimidaba a comerciantes mediante la entrega de panfletos, fue sorprendido con una granada de fragmentación, dos panfletos con mensajes amenazantes, una motocicleta y un teléfono celular.

Estas acciones fortalecen la seguridad ciudadana y demuestran el compromiso institucional en la lucha directa contra la extorsión y las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los comerciantes y la comunidad”, afirmó el Coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.