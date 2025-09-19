La tecnología y la innovación se toman el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz este sábado con el cierre del Tech Caribe Fest, un evento que busca fomentar el desarrollo de habilidades tecnológicas y emprendedoras en la comunidad barranquillera.

Este evento, que comenzó el pasado 8 de septiembre, contará con charlas y paneles de líderes nacionales e internacionales, talleres en inteligencia artificial, negocios digitales, ciberseguridad y emprendimiento, así como experiencias de robótica, realidad aumentada, videojuegos y música.

De igual manera, Claudia Vargas, gerente TIC del Distrito, invitó a los barranquilleros a asistir al Tech Caribe Fest, ya que será abierto y gratuito para todos.

“Será una jornada para aprender y conectarnos con el futuro. Tendremos charlas sobre inteligencia artificial, negocios digitales, ciberseguridad y emprendimiento, además de paneles, talleres y experiencias con robótica, realidad aumentada y videojuegos”, explicó Vargas.

En ese sentido, la agenda del evento se desarrollará de manera simultánea en cuatro escenarios, en los que los asistentes podrán circular libremente y disfrutar de todas las actividades para que exploren el ecosistema tecnológico de acuerdo con sus intereses.

En el escenario principal se llevará a cabo el panel Futuro Tech del Caribe, se premiarán los mejores proyectos y líderes del ecosistema harán un cierre.

El segundo escenario es la zona de Networking. Allí los emprendedores podrán participar de un speed networking, lo que les dará la oportunidad de establecer múltiples conexiones profesionales. También habrá un espacio para conectar con ángeles inversionistas y una muestra de startups caribeñas.

En el tercer espacio, el cronograma contempla un demo day de proyectos finalistas, presentación de nuevas tecnologías y talleres prácticos.

La última zona es el sector de celebración que contempla una muestra gastronómica caribeña, un concierto con artistas locales y networking de cierre.

Es importante destacar que el evento fue organizado por la Fundación Código Abierto, con el apoyo de Google como aliado principal, la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, universidades y empresas de la región.