Este martes 9 de septiembre se conoció la triste noticia del fallecimiento de Jorge Humberto Klee, destacado periodista, dedicado especialmente al mundo del boxeo, con más de 60 años dedicado a la comunicación.

Klee, de 87 años, fue decano y creador de la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla.

Además, fue miembro del directorio de la Asociación Mundial de Boxeo desde 1986, en el cual cumplió funciones como asesor del Comité de Apelaciones, entre otros cargos.

También fue fundador de la Liga de Voleibol del Atlántico.

Acord Atlántico publicó la noticia, solidarizándose con amigos y familiares por la partida del destacado periodista.

“Lamentamos informar la muerte de nuestro socio emérito y expresidente Jorge Humberto Klee, gran maestro del periodismo deportivo, en especial del boxeo y formador de muchas generaciones de comunicadores. En la foto, al lado de su esposa Cielo, quien falleció el año pasado QEDP”, se lee en la publicación de Acord.

Jorge Humberto, nacido en Barranquilla el 18 de septiembre de 1937, fue un gran referente en la radio y en el periodismo deportivo. Tomó la disciplina del boxeo con trabajos llenos de rigor y veracidad. Sus análisis marcaron una época en toda la región, razón por la que es conocido como un gran formador de las siguientes generaciones.

Hay que recordar que Klee perdió a su compañera de vida, la profesora Cielo, apenas el año pasado. El 18 de septiembre de este año Jorge iba a cumplir 88 años de vida.