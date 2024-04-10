El alcalde Alejandro Char anunció la apertura de la convocatoria para la entrega de 500 desayunos gratuitos dirigidos a habitantes del barrio Las Américas, en la localidad Metropolitana de la capital del Atlántico.

El mandatario distrital indicó que este proyecto busca fomentar la seguridad alimentaria en la ciudad. Las preinscripciones se adelantarán en el Centro Comunitario Alma Flórez, que se encuentra ubicado en la seguridad alimentaria en la ciudad.

Es de anotar que la primera fase estará habilitada hasta el 19 de abril, en horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en jornada continua.

'Los desayunos constarán de: carbohidrato, proteína, fruta y una bebida, con una gran noticia porque también vamos a capacitar a las mujeres del barrio en manipulación de alimentos para que sean estas las encargadas de preparar los desayunos', dijo el alcalde Char.

El Distrito indicó que, en las próximas semanas, se iniciarán las inscripciones para acceder a 500 desayunos más para beneficiar a los habitantes de Barlovento y sus alrededores, con lo cual, se estaría beneficiando a población vulnerable con 1.000 desayunos gratuitos.

Estos son los requisitos

- Ser residente de los barrios donde están ubicados los centros comunitarios o de sectores aledaños.

- Ser colombiano y residente en los últimos 10 años en el territorio nacional.

- Ser mayor de 18 años y tener Sisbén.

- No ser beneficiarios de programas de subsidio del Estado.

- No ser beneficiarios en programas de alimentación con el Distrito de Barranquilla o a nivel departamental o nacional.

- Si es población en condiciones de discapacidad, estar certificados y presentar el Registro para la Localización Caracterización de las Personas con Discapacidad (RLCPD). Si no cuenta con ello y cumple con los demás requisitos, puede realizar el trámite.