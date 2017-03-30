Los ingresos operacionales y las utilidades netas de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe, Edubar, se duplicaron durante el ejercicio financiero del año 2016 en comparación a los resultados obtenidos en 2015.

Según el balance, Edubar logró el año pasado ingresos operacionales por $17.142 millones, lo que representa un incremento del 114% con respecto a los ingresos obtenidos en 2015, los cuales fueron de $8.014 millones.

De igual forma dieron a conocer que los gastos de administración tuvieron una variación creciente del 21%, por lo que la utilidad neta de la entidad durante el año pasado fue de $759 millones, aumentando la utilidad conseguida en 2015 en un 267%, cuando la utilidad fue de $206 millones.

En cuanto al patrimonio de la empresa, reportaron que tuvo un crecimiento del 30%, al pasar de $2.512 millones en 2015 a $3271 millones en 2016.

Ramón Vides, gerente de Edubar, manifestó que el 'excelente' resultado financiero se basó en el aumento de los servicios que prestó la entidad a la Alcaldía Distrital en diversos frentes de trabajo contenidos en el Plan de Desarrollo 2016-2019, considerado como el de mayor inversión y proyección del crecimiento en la historia de la ciudad.

'Gracias a la enorme confianza que el Alcalde, Alejandro Char, ha depositado en nuestra empresa, hemos podido obtener este importante resultado financiero durante 2016', indicó y señaló que dicho resultado corresponde a 'nuestro papel en todos y cada uno de los proyectos en los que estamos participando, entre los que se encuentran la construcción y dotación de ocho nuevos centros de salud y el nuevo Hospital General de Barranquilla'.