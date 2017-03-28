La Auditoría General de la República emitió una serie de alertas a las diferentes contralorías Departamentales y Distritales debido a que en 2016 la modalidad de contratación directa para la ejecución presupuestal en la Región, fue de 58%.

El anunció lo hizo, Luis Carlos Pineda, auditor delegado para la vigilancia y el control fiscal de la Auditoria General de la República, durante su intervención en el 'Agenda Anticorrupción' que se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad de la Costa, CUC.

Pineda indicó que durante la vigencia 2016 en la Región Caribe, un 58% de los contratos se ejecutaron por medio de la modalidad de contratación directa, la cual superó los $2 billones de pesos.

En cuanto a la modalidad de licitación pública se ejecutaron un 34% de los contratos, moviendo $838 mil millones. Mientras que un 9% se desarrollaron por medio de otros tipos de contratación.

El delegado resaltó que Barranquilla ejecutó el 62% de sus contratos en 2016 por medio de licitaciones públicas y un 33% por medio de contratos privados. Esto permite, según Pineda, una adecuada ejecución presupuestal.

En el caso del Departamento del Atlántico el presupuesto durante la vigencia 2016 se ejecutó en un 72% por medio de contratación privada, siendo superado únicamente por la Guajira cuyo porcentaje de ejecución privada fue de 75% y Magdalena 73%.

Mientras que un 15% del presupuesto del Atlántico se ejecutó por medio de licitaciones públicas.

Ante esto Luis Carlos Pineda, explicó que las dos modalidades de contratación, pública y privada, son permitidas en Colombia. Sin embargo la Auditoría General de la República, ve con preocupación que la contratación directa no permite que se haga evidente el principio de selección objetiva, no se tengan en cuenta muchas propuestas y no se haga un control social.

'Es una modalidad de contratación de una persona con otra, entonces el control social queda un poco mermado en esta situación', indicó mientras sugirió a las autoridades que, de realizar contrataciones directas, se realice con personas idóneas o se acudan a otras modalidades de contratación, para que puedan realizar ejercicios de control social que lleve a una adecuada ejecución presupuestal.

Por tal motivo, la Auditoría hizo un llamado a los contralores, con el propósito de que observen las contrataciones donde se estén destinando grandes cantidades de recursos públicos.