El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga renunció este 26 de febrero a la Contraloría General de la República, luego de que el contralor Carlos Hernán Rodríguez pidiera a sus funcionarios apartarse del cargo si tienen la intención de aspirar a la elección del próximo Contralor General. La decisión se conoció tras un consejo directivo realizado esta semana en Bogotá.

Zuluaga anunció su salida y ofreció unas palabras de agradecimiento y despedida ante la dirección de la entidad. Su retiro se hará efectivo el 6 de abril, aunque dejará de ejercer funciones el 30 de marzo.

¿Por qué renunció el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga?

La renuncia del vicecontralor se produce en el contexto del proceso que adelanta el Congreso de la República para elegir al nuevo jefe del organismo de control fiscal para el periodo 2026–2030.

La corporación abrió oficialmente la convocatoria pública y designó a la Universidad de Cartagena como institución encargada de desarrollar el proceso de selección, aplicar las pruebas de conocimiento y evaluar las hojas de vida de los aspirantes.

Las inscripciones estarán habilitadas entre el 9 y el 12 de marzo de 2026. Posteriormente, el Congreso realizará la verificación de requisitos e inhabilidades.

La prueba de conocimientos, de carácter eliminatorio, se aplicará el 20 de abril de 2026. Los resultados definitivos se conocerán a finales de ese mes, antes de avanzar a la fase de valoración de hojas de vida y conformación de la lista de habilitados.

La elección en pleno del nuevo Contralor General está prevista para el 12 de agosto de 2026, cuando senadores y representantes definirán quién asumirá el control fiscal del país durante el siguiente periodo presidencial.

Carlos Mario Zuluaga ya ocupó la jefatura del ente de control en calidad de encargado entre el 16 de junio de 2023 y el 19 de junio de 2024, tras la decisión del Consejo de Estado que apartó temporalmente del cargo a Carlos Hernán Rodríguez.

¿Quién ocupará el cargo de vicecontralor tras la salida de Carlos Mario Zuluaga?

En el interior de la entidad suena el nombre de Carlos Silgado, actual jefe de despacho, como eventual reemplazo en la Vicecontraloría, aunque hasta el momento no se ha oficializado una designación.