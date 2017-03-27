El Centro de Conciliación de la Universidad Autónoma del Caribe fue certificado por Icontec en la norma NTC 5906, que avala los procesos que presta el organismo al brindar a la comunidad un servicio social a través de la orientación en los conflictos mediante el uso de la conciliación extrajudicial en derecho.

La norma tiene como objetivo que a través de ella los centros de conciliación o arbitraje presten un servicio de alta calidad en materia de métodos alternativos de solución de conflictos.

'Eso quiere decir que nuestros procesos operacionales cumplen con los requisitos para tener ese reconocimiento de alta calidad. Es un compromiso de calidad que hay que estar dispuesto a renovar anualmente demostrando que cumplimos con la norma', explicó Orlando Abello Martínez-Aparicio, director de la dependencia.

El Centro de Conciliación, organismo adscrito al Consultorio Jurídico de la Universidad Autónoma del Caribe, tuvo en el año 2016 un crecimiento del 60% en los casos atendidos en comparación con el año anterior. Cuenta con convenios con la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, prestando, además, servicios descentralizados como es el de la Casa de Justica del barrio Simón Bolívar, donde se reciben ciudadanos del suroccidente de Barranquilla.

'Los métodos alternativos para la solución de conflictos hacen referencia a una metodología alterna a la jurisdicción ordinaria para resolver los conflictos de manera pacífica y voluntaria entre dos personas con la participación de un tercero, que en nuestro caso son estudiantes de Derecho a quienes se les capacita', añadió Abello.

Las decisiones que se toman en las conciliaciones tienen el mismo efecto jurídico que una decisión de la justicia ordinaria. Algunos ejemplos de esos casos son desacuerdos en el pago de obligaciones, arriendos, etc., siempre que se trate de una población vulnerable.

'Los retos en este año son dos: mantener la certificación y la otra es demostrar el impacto positivo ha tenido la implementación de la norma en el trabajo del Centro de Conciliación', expresó el director del organismo.

María Cristina Vargas, Directora del programa de Derecho; Orlando Abello, director del Centro de Conciliación; Simón Bolívar, gerente regional del Icontec; y Fernando Borda, decano de la Facultad de Jurisprudencia.