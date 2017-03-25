Un manatí apareció muerto en el sector de Bocas de Ceniza del lado del río Magdalena la mañana de este viernes.

Usuarios del servicio de Wasapea a EL HERALDO 310 438 3838 reportaron que el animal al parecer presentaba una 'herida pronunciada en la cabeza'.

Según los moradores del sector, la muerte del mamífero sería producto de la pesca con palangre.

'Tiene como un corte, aunque no pudo ser captado por la cámara', dice el reporte.

Denunciaron quue ver manatíes muertos en ese sector 'no es muy común'.