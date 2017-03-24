La Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla conmemoraron el Día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis con una jornada académica dirigida a todos los profesionales de la salud de las diferentes Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y Empresas Sociales del Estado (ESE) de los 22 municipios del Departamento y el Distrito.

El personal asistencial de las instituciones y empresas de salud tuvieron la oportunidad de actualizar sus conocimientos en el tema para reforzar las acciones orientadas a identificar, de manera temprana, los casos de tuberculosis para determinar un tratamiento integral y oportuno a los pacientes.

La tuberculosis, junto con el VIH, es una de las principales causas de muerte entre las enfermedades infecciosas en el mundo. Cada año mueren 1.4 millones de personas por esta enfermedad, por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó el lema 'Unidos para poner fin a la TB'.

La idea es promover la prevención de la tuberculosis para contribuir a aliviar la pobreza, mejorar el diagnóstico, el tratamiento, la curación, poner fin a la discriminación, impulsar la investigación y la innovación.

La actividad se desarrolló en la biblioteca departamental Meira del Mar con la presencia de la subsecretaria de Salud Pública del Atlántico, Arilis Ruiz, la secretaria de Salud del Distrito, Alma Solano y la jefe de la Oficina de Salud Pública del Distrito, Eloina Goenaga.

La enfermedad

Esta enfermedad es infecciosa crónica y es causada por una bacteria llamada mycobacterium tuberculosis que puede afectar cualquier órgano del cuerpo, principalmente los pulmones. Su mayor síntoma es la tos con expectoración por más de 15 días.

Este síntoma puede estar acompañado de fiebre, pérdida de peso y apetito, sudoración nocturna, malestar general, dolor torácico, cansancio, debilidad.

En los niños los síntomas principales son: tos mayor de 21 días, fiebre de dos semanas de evolución y perdida o no ganancia de peso.

Cuando la infección afecta órganos diferentes al pulmón se denomina tuberculosis extrapulmonar, la localización más frecuente de esta forma de la enfermedad es la pleural, seguida por la ganglionar.

La vía de transmisión de la enfermedad se da de una persona a otra, al inhalar microgotas suspendidas en el aire que contienen bacilos eliminados por la persona enferma al toser, estornudar, hablar o cantar. La exposición cercana y prolongada a un caso sin tratamiento puede producir infección a una población de 10 a 20 personas en el año.

Estadísticas

En Colombia, para el año 2015, se diagnosticaron 12.783 casos nuevos con tuberculosis de todas las formas, 1.588 casos con coinfección TB/VIH (12 % de todos los casos de TB) y 137 casos de tuberculosis multidrogoresistente; entre los territorios que aportan el mayor número de casos se encuentran Antioquia, Valle, Bogotá, Barranquilla, Santander, Risaralda, Meta y Norte de Santander. El departamento del Atlántico ocupa el lugar 13 en el país en número de casos.

El éxito del tratamiento de los pacientes con TB en el país fue del 78 % para el año 2014, mejorando con respecto al año 2013.

En el Atlántico

En el departamento del Atlántico la incidencia de TB, ha tenido un comportamiento estable en los últimos años, en el año 2016 se diagnosticaron 300 casos de los cuales 279 correspondieron a formas pulmonares y 58 extra pulmonares para una tasa de incidencia de 23.7 por cada 100.000 habitantes.

Entre los municipios que aportan el mayor número de casos están: Soledad con 171 casos (el 60 % del total de casos del Departamento), seguido de Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Sabanagrande, Galapa, Palmar de Varela y Puerto Colombia.

Entre los municipios que reportan el menor número de casos en los últimos años se encuentran: Usiacurí, Suan, Manatí, Campo de la Cruz, Tubará y Piojó que se encuentra en silencio epidemiológico.