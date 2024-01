Controversia por posible reactivación de cobro a categorías 1 y 2 en Papiros

Varios diputados del Atlántico expresaron su preocupación y se mostraron en desacuerdo con el posible restablecimiento del cobro de tarifas en Papiros.

Camilo Torres, del partido Liberal, sostuvo que está decisión afectaría el desarrollo económico de Puerto Colombia y pondría en riesgo el plan de impulso del turismo que se ha establecido para el municipio.

Lea también: Posesionan a tres nuevos funcionarios en la Alcaldía de Soledad

“Este peaje causa una separación poco estratégica de Puerto Colombia y Barranquilla (...) la afectación directa no solo pone en riesgo el plan de turismo, porque va a disminuir el flujo de personas, sino además la economía de estudiantes y trabajadores de Puerto que todos los días deben usar ese corredor hacía Barranquilla”, dijo Torres Villalba.

La diputada Isabella Pulgar, quien rechazó el anuncio del ministro Camargo, señaló que se debe tener en cuenta las implicaciones que traería esta decisión teniendo en cuenta el punto estratégico en que se encuentra ubicado este peaje.

“En esta zona funcionan instituciones de salud y académicas, además del sector turístico que han manifestado su preocupación al verse afectados por esta decisión”, precisó.

Por su parte, la diputada Alejandra Moreno Astwood, de la coalición Pacto Histórico, hizo un llamado al ministro de Transporte para que no restablezca el cobro y a su vez convoque a una mesa de diálogo con la participación de los Gobierno nacional, local y la comunidad para hallar una solución que beneficie a todos.

Lea también: Implementan nuevo plan territorial para garantizar la seguridad en Malambo

Manifestó que este anuncio es una “burla” a las diferentes solicitudes que ha realizado la comunidad atlanticense y una “bofetada” a la proyección turística del departamento.

“El restablecimiento del cobro es una burla a las solicitudes de la comunidad que por más de 27 años ha pedido que sea retirado, por su ubicación injustificada, por ser lesivo al bolsillo de los habitantes de la zona costera, pero especialmente, es una bofetada a la proyección turística del Atlántico”, argumentó.

En ese mismo sentido, el diputado Alfredo Varela precisó que la ciudadanía en el Atlántico dejó muy en clara su posición frente al peaje Papiros y es su eliminación. Por ello, manifestó que el Ministerio de Transporte no puede reactivar el cobro sin antes sentarse con la comunidad para concretar una solución definitiva.

Lea también: Congresistas rechazan reanudación de cobro de categorías 1 y 2 en Papiros

“Aquí no debe haber duda frente a si el peaje debe continuar o no debe continuar, ya hay una posición clara de la ciudadanía que lo rechaza y no quiere que esté ahí ese peaje. Entonces no se puede reactivar la funcionalidad de este peaje si no se le da la alternativa definitiva a las familias del Atlántico”, puntualizó.