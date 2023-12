El rumbo social y económico que tomarán municipios del área metropolitana

Poner la casa en orden. Esa será la primera tarea que Jenny Orozco pondrá en marcha a partir del primero de enero, luego de su posesión como nueva alcaldesa de Malambo. De esta manera, de acuerdo con la mandataria, podrá tener una radiografía clara y certera de los recursos que tendrá a la mano para emprender la “transformación del municipio”.

“El proceso de empalme no ha sido fácil y no tenemos la información de cómo está el municipio. No tenemos insumos para tomar decisiones. Sin embargo, tengo las mejores intenciones y Malambo espera mucho de mí. Seré la primera alcaldesa del municipio, que viene pasando por un momento difícil”, aseguró Orozco en diálogo con EL HERALDO.

Por eso ha determinado instar a la Procuraduría y a la Contraloría para que se adelanten las respectivas revisiones a partir del primero de enero. Asimismo, expuso que en las primeras aproximaciones con la administración local se ha podido detectar un déficit financiero que podría superar los $6 mil millones, lo que se suma a obras inconclusas en distintos puntos del municipio.

“Debemos realizar una reestructuración en el municipio, con el fin de atender todas las necesidades que apremian a la comunidad. Es una tarea titánica a la que me enfrento, pero con la convicción de poder mejorar las condiciones de vida de los malamberos”, agregó.

Otra de las prioridades de la nueva administración es consolidar un Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio, que permita su crecimiento organizado y aprovechando las virtudes que representa su ubicación estratégica en el departamento.

“Malambo ha crecido desordenadamente debido a la falta de voluntad política de sacar adelante al Plan de Ordenamiento Territorial, que es una hoja de ruta para el crecimiento organizado y sustentable del municipio”, recalcó.

Orozco fue enfática al sostener que la inversión en el tejido social se constituye en la respuesta a diversas necesidades del municipio, entre ellas, la inseguridad: “La educación es una herramienta poderosa para alejar a los niños y jóvenes de la delincuencia y la drogadicción. Esos son flagelos que golpean a nuestros hogares”.

En ese mismo sentido, la alcaldesa se mostró de acuerdo con ampliar el rango de atención de las comisarías de familia, así como habilitar espacios para que entidades como la Policía de Infancia y Adolescencia hagan presencia continua en el municipio.

Asimismo, Orozco expuso que se debe adelantar una remodelación de la infraestructura de varios centros educativos del municipio, con el fin de generar los espacios que permitan brindar una educación de calidad.

“Vamos a garantizar una buena educación, que se debe articular con el pago puntual a docentes, conserjes y aseadores. Cada vez que hay una protesta se afecta a los niños y jóvenes en su proceso formativo. El bilingüismo es algo que están pidiendo los niños y jóvenes”, agregó.

Con relación al Programa de Alimentación Escolar, indicó que la prioridad será contar con las madres cabezas de familia como manipuladoras: “Uno como madre valora a sus hijos. Por eso serán veedoras de que todo sea bueno para sus hijos.

La alcaldesa de Malambo es consciente que este trabajo demanda del respaldo de un equipo capacitado. Por eso, en la conformación de su gabinete ha sido vital que los nuevos secretarios y directores de entes descentralizados cuenten con la formación pertinente en cada área.

“Para mí es muy importante que sean dolientes del municipio y que tengan una buena hoja de vida. Será una tarea titánica, por lo que se necesita mucho conocimiento y que sean de confianza, para delegar tareas y tener la tranquilidad de que lo van a cumplir”, explicó.

En ese mismo sentido, Orozco indicó que el trabajo con los gobiernos nacional y departamental será “fundamental”, debido a que permitirá apalancar proyectos de gran envergadura para el municipio.

“Quiero ser recordara por las cosas buenas. Quiero ser la alcaldesa que logre poner la casa en orden, que llevó a cabo una revolución educativa y mejoró el tejido social”, puntualizó.