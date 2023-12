A Barranquilla nada le queda grande: Alex Char durante acto de posesión

Dando gracias a Dios, el gobernador electo Eduardo Verano, a la mandataria saliente Elsa Noguera y a su suegra, el alcalde entrante de Barranquilla Alejandro Char comenzó su discurso en el acto de posesión que se lleva a cabo en Rebolo, el corazón de la ciudad.

Agradeció a los barranquilleros por su tercer triunfo en las elecciones a la Alcaldía: "Me he preparado física y mentalmente", señaló.

Expresó que su deseo es que esta "sea la mejor Alcaldía de todas. Este es un compromiso muy grande con nuestra gente".

Desde Rebolo, manifestó que una de sus propuestas tiene que ver con recuperar esa zona de la ciudad: "Hace falta suturar esta herida que se llama el arroyo de Rebolo de una vez por todas, que nos divide, nos separa" porque lo que hay, según señaló, "es un monumento a la inseguridad".

"Este es el inicio de una nueva Barranquilla, hemos avanzado mucho (...) algunos me dicen el alcalde de cemento, pero anda a vivir sin pavimento para ver cómo te va, vas a sufrir. Faltan 600 vías, las vamos a hacer en este periodo", afirmó.

Además prometió dejar a la ciudad sin huecos en las calles: "Barranquilla tiene 2188 huecos, esperemos con Rafael Lafont que en los primeros 90 días no quede ni un solo hueco".

Sobre el tema de seguridad, el alcalde electo comenzó diciendo: "le pregunté a mi hija Mariana: ¿de qué quieres que hable? y ella me dijo: quiero que le hables a la gente de seguridad porque está golpeando a todos los hogares".

En ese sentido dijo que se necesita un apoyo de todos: "¿De qué sirve que Barranquilla sea segura si Soledad no lo es, de qué sirve que Barranquilla sea segura si Malambo no lo es?".

Frente a la extorsión que afecta a Barranquilla, el alcalde electo aseveró: "no puede ser lo que está pasando. Empresas pequeñas, emprendimientos nuevos y al siguiente día que abren les llega la llamada de la extorsión, uno ve el centro con puertas cerradas. La extorsión no puede llegar a Barranquilla y tenemos que desaparecerla de una vez. Para que lo vayan sabiendo: vamos a comprar un software que si a usted lo llaman, me da el telefóno, nosotros sabemos enseguida dónde está ubicado ese teléfono".

Y finalizó diciendo: "ese cuento que nos siguen jodiendo desde las cárceles, pues sí tenemos inhibidores para las cárceles por zonas para que no sigan delinquiendo".

