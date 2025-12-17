Con motivo del partido entre Deportes Tolima y Junior, correspondiente al segundo encuentro de la final del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano, y pese a que no se jugará en Barranquilla, las autoridades locales instalaron un Puesto de Mando Unificado en la capital del Atlántico para vigilar la ciudad antes, durante y después del juego.

Leer también: Tolima vs. Junior: los rojiblancos repiten el equipo titular de la ida

Desde el PMU se estarán coordinando los cerca de 1.300 uniformados de la Policía Nacional y el Ejército Nacional dispuestos para custodiar diversas zonas de la ciudad, teniendo en cuenta que se espera una alta afluencia de aficionados para disfrutar de este compromiso deportivo.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que se han priorizado 50 zonas de la capital del Atlántico.

“En coordinación con la Alcaldía Distrital y siguiendo las instrucciones del señor alcalde, vamos a implementar todas nuestras capacidades junto al Ejército Nacional para aumentar la presencia institucional en zonas de alta afluencia de público”, mencionó.

Y recalcó que “aunque el partido se juega en condición de visitante, tenemos una responsabilidad especial en los puntos de la ciudad donde la comunidad se reúne para ver el encuentro”, dijo el oficial.

“En este Puesto de Mando Unificado participan las entidades de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, que dispondrán de un total de 1.300 uniformados, con el propósito de que los ciudadanos puedan disfrutar del partido en un ambiente de sana convivencia, tolerancia y respeto”, dijo por su parte el secretario de Gobierno, Angelo Cianci.

También habrá tres puestos de control dinámicos de la Seccional de Tránsito y Transporte así como vigilancia con el ‘Halcón’ y cuatro drones de la Policía.

Instalamos el PMU para monitorear el dispositivo estratégico de seguridad con miras al partido entre Junior y Tolima.



Serán 1.300 hombres y mujeres de la @PoliciaBquilla y @Ejercito_Div1 los que vigilarán 50 puntos priorizados con mayor afluencia de público. pic.twitter.com/QGu2xMjr8J — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) December 16, 2025

Recomendaciones de la Alcaldía para disfrutar del partido en paz

El mismo alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, envió un mensaje a la afición rojiblanca para que la pasión por el fútbol se viva con respeto, responsabilidad y sana convivencia.

El mandatario distrital recordó la jornada del partido de ida disputado en la capital del Atlántico, resaltando el buen comportamiento de los asistentes y el ambiente festivo que se mantuvo durante todo el evento.

“Mire el espectáculo tan lindo que se vivió en Barranquilla, el partido de la ida, la gente estaba contenta, ese estadio hermoso, no hubo nada que lamentar. Yo creo que Barranquilla dio una muestra de cómo comportarse. Que Dios, que está ahí arriba, llene de fortaleza a los pelados y continúen esta tarea tan importante”, dijo Char.

Importante: Las historias de los junioristas que viven en Ibagué

Desde la Administración Distrital y la Oficina de Cultura Ciudadana se reiteraron una serie de recomendaciones para acompañar la final sin contratiempos.

En materia de movilidad y seguridad vial, se pidió no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar las señales de tránsito y evitar bloqueos de vías durante eventuales celebraciones.

En cuanto a la convivencia en barrios y sectores comerciales, las autoridades hicieron un llamado a moderar el ruido y a no utilizar pólvora, teniendo en cuenta el bienestar de niños, adultos mayores, personas con problemas de salud y mascotas. También se invitó a mantener una actitud tolerante frente al equipo rival y a rechazar cualquier forma de violencia.

El Distrito recordó que las redes sociales también hacen parte del comportamiento ciudadano, por lo que instó a compartir mensajes positivos, de respeto y orgullo por Barranquilla. De igual manera, se pidió cuidar los espacios públicos y no dejar basura en las calles.

Para quienes deseen vivir la final en un ambiente familiar, el Gran Malecón del Río tendrá habilitadas varias zonas con pantallas gigantes. Espacios como El Caimán del Río, Jardín del Río y La Garosa ofrecerán una experiencia acompañada de oferta gastronómica, con restricción de ingreso de alimentos y bebidas externas.

Los asistentes, además de disfrutar del partido a partir de las 7:30 p. m., podrán recorrer otros atractivos turísticos del sector, como la Luna del Río, las estatuas de Shakira y Sofía Vergara y el alumbrado navideño, consolidando este espacio como punto de encuentro para el deporte, el turismo y la recreación.