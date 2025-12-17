El río vuelve a marcar el ritmo del fin de año en Barranquilla. A medida que diciembre avanza y la brisa de final de año se hace más fresca y se siente con mayor fuerza, el Gran Malecón se convierte en el punto donde propios y visitantes encuentran un respiro, una celebración y un pedazo de ciudad dispuesto a regalar experiencias memorables. Basta caminar unos metros para descubrir cómo cada espacio vibra con una energía distinta, pero siempre acogedora.

Por estos días, el talento local toma protagonismo. En uno de los puntos del recorrido, el Escenario del Río, se congregan artistas, bailarines y agrupaciones culturales que sorprenden a quienes pasan sin prisa.

El sonido de tambores se mezcla con voces jóvenes, mientras la gente se reúne alrededor, aplaude, graba, se contagia de alegría. Son días donde el arte deja de estar en los teatros para volverse cotidiano y cercano.

Algunas comparsas, cumbiambas y grupos de carnavaleros utilizan este espacio para realizar sus ensayos, llenando el río de sabor, color y tradición. Dacaná, Afrocaribe, Fuerza Negra, Son Calimba, entre otras comparsas y grupos folclórico han hecho del Escenario del Río el lugar perfecto para los amantes de la cultura y el Carnaval.

El Gran Malecón, igualmente, ha sido escenario para celebrar el Día Mundial del Folclore llevando la música, la tradición y la herencia a los visitantes. Este año participaron delegaciones de México, Cataluña, Ecuador, Huila y Cali.

La tarde, en cambio, se abre paso a los planes al aire libre: familias en bicicletas, grupos de amigos trotando, niños corriendo entre risas. Las jornadas deportivas y recreativas se han convertido en una excusa perfecta para mover el cuerpo frente al río, mientras el sol empieza a esconderse y pinta el cielo de tonos naranjas y rosados.

Ese instante —justo cuando la luz baja y el viento sube— es el preferido por quienes buscan un momento de calma: tender una manta en el césped, armar un picnic improvisado y dejar que el tiempo pase sin más afán que disfrutar.

Pero diciembre tiene también su propio ritual. Las novenas navideñas llenan de villancicos y luces los puntos comerciales del Gran Malecón, un plan que atrae a familias completas que buscan un espacio seguro y alegre para vivir la tradición.

Y mientras la ciudad se prepara para despedir el año, el Gran Malecón ya siente el pulso de quienes lo visitan para cerrar el 2025 con buena energía. Miles de personas volverán a caminar sus senderos, a mirar el río, a celebrar. Porque aquí, donde Barranquilla se encuentra con el Magdalena, cada fin de semana es una invitación a vivir la ciudad de otra manera: vibrante, segura y llena de vida.

Además, zonas ideales para apreciar atardeceres o realizar picnic, uno de los planes preferidos por quienes buscan un momento de calma.

Como cada año, el Gran Malecón recibirá a miles de visitantes que desean cerrar el 2025 de manera especial. La invitación es a despedir el año con la mejor energía, celebrando a la orilla del río en un ambiente vibrante, seguro y lleno de vida.

Un espacio para la cultura

Desde 2017, en el Gran Malecón se han realizado más de 2000 activaciones y eventos culturales, deportivos y muestras de emprendimiento. Estrategia como Talento Local, desde donde los artistas de la ciudad tienen la oportunidad de presentarse en cualquiera de sus espacios, para mostrar su talento, ha sido clave para consolidar una agenda gratuita los fines de semanas, permitiendo a quien lo visite encontrar siempre un espectáculo nuevo.

El Escenario del Río, la terraza del Pabellón de Cristal y Caimán del Río, las zonas bajas de los sectores Gastronómico y Recreodeportiva son el epicentro de estas presentaciones artísticas y culturales.

Por otro lado, la Estatua de Shakira y Sofia Vergara y las esculturas de ‘El Mundo de Rinrin Renacuajo’, inspiradas en la fábula ‘El Renacuajo Paseador’, del escritor colombiano Rafael Pombo, invitan a conectar con personajes destacados y reconocer su aporte cultural a Barranquilla, Colombia y el mundo.