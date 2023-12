Char anuncia que en su periodo entregará 600 vías que le faltan a B/quilla

Durante su acto de posesión, el alcalde electo Alejandro Char hizo varios anuncios importantes para Barranquilla y los proyectos que se adelantarán en los próximos tres meses y en el cuatrienio.

Uno de los proyectos más importantes es mejorar la malla vial de la ciudad y por eso señaló varias acciones que tomará en 90 días y en los próximos cuatro años.

"Hemos avanzado mucho. Acá cuando caminábamos (recorriendo los distintos barrios) pisábamos barro y tragábamos polvo, no había manera que una ambulancia recogiera a una abuela, no había manera que la Policía entrara y cuidara a las familias de esas localidades. Hemos hecho más de tres mil pavimentos nuevos, pero todavía falta. Eso implicó que me dijeran el alcalde del cemento, bueno. Anda a vivir sin pavimento para ver lo que vas a sufrir, como ha sufrido Barranquilla", dijo ante los barranquilleros que asistieron a la posesión.

Señaló que se han resuelto, en gran parte, varias necesidades, pero "faltan 600 vías y las vamos a hacer todas en este periodo".

Sobre la malla vial, dijo: "Barranquilla tiene 2.188 huecos y cada vez que alguno de ustedes lo pisa me menta la madre. Esperemos con Rafael Lafont (secretario de Obras Públicas del Distrito) que en los primeros 90 días no quede ni un solo hueco. Vamos a Barranquuilla a otro nivel ya resuelto el tema del pavimento y los arroyos".