La Fundación Triple A, en alianza con World Bicycle Relief, entregó 95 bicicletas a estudiantes de los corregimientos de Sibarco y Campeche, en jurisdicción del municipio de Baranoa, como parte del programa de movilidad sostenible “Bicis que Educan”.

Esta es una iniciativa que busca mejorar el acceso a la educación en las zonas rurales del departamento del Atlántico, facilitando el transporte de estudiantes que recorren diariamente largas distancias para asistir a clases.

“Desde la Fundación Triple A gestionamos y acompañamos iniciativas que contribuyan al desarrollo de los municipios donde prestamos nuestros servicios. Creemos que brindar herramientas como estas es la mejor forma de apoyar a las familias y promover la permanencia escolar”, indicó Alfredo Carbonell, subgerente de Sostenibilidad de Triple A y representante de la Fundación Triple A.

La Institución Educativa de Sibarco fue una de las beneficiadas; allí 35 estudiantes recibieron de manera gratuita bicicletas completamente equipadas para garantizar su seguridad vial y diseñadas para apoyar su desplazamiento diario hacia el colegio, garantizando así un transporte seguro y sostenible.

Durante el acto, la directora de Capital Social de Triple A, Alix Castro, destacó que el propósito del programa es “poder traer bicicletas a todos aquellos niños y familias que tienen una gran necesidad de trasladarse hasta la institución educativa”. Su intervención reafirmó el compromiso de la organización con la movilidad rural y la permanencia escolar.

Por su parte, el alcalde de Baranoa, Edinson Palma, celebró la iniciativa y su llegada al municipio. “Esta es una estrategia de impulso a la educación que, gracias al trabajo de Triple A y sus aliados, hoy beneficia a nuestras familias y abre nuevas oportunidades para los niños y jóvenes del sector rural”, expresó.

A esta entrega se suma la realizada en el corregimiento de Campeche, donde 60 estudiantes recibieron bicicletas para facilitar su acceso a la Institución Educativa Técnico Agropecuaria.

Carlos Adrián Hidalgo, estudiante de 12 años, es uno de los beneficiarios de este programa. Diariamente tiene que recorrer unos tres kilómetros para llegar a sus clases en la institución educativa, lo que representa un costo alto para sus padres.

Este adolescente que cursa sexto grado sale desde su casa a las 11:30 de la mañana para llegar a tiempo a su jornada escolar, pero a partir de ahora podrá almorzar con más tranquilidad, trasladarse a su colegio y llegar temprano a clases.

“A veces me toca salir una hora antes para llegar a clases caminando. Con esta bicicleta podré llegar a tiempo. Gracias por pensar en nosotros”, dijo a todos los asistentes al evento realizado en Campeche.

Una situación similar vive María Camila España, quien camina más de un kilómetro a diario para poder asistir a sus clases. Esta estudiante reside en una finca ubicada en la zona rural del corregimiento de Baranoa, lo que hace difícil su traslado hasta las instalaciones del colegio para cumplir con su jornada académica.

Pero las cosas también comenzarán a cambiar para María Camila. Ahora cuenta con un medio de transporte sostenible que tiene todos los elementos de seguridad vial para llegar puntal a sus clases.

Johanna Vega, gerente de programas de World Bicycle Relief, explicó que la organización desarrolla soluciones de movilidad sostenibles en comunidades rurales y periurbanas de todo el mundo, impactando a cerca de un millón de personas.

“En Colombia hemos implementado alrededor de 42.000 bicicletas desde 2015. Siempre buscamos alianzas estratégicas que nos permitan ampliar el impacto social de la movilidad en los sectores de educación, salud y medios de vida”, afirmó.

Con esta entrega, Triple A y World Bicycle Relief reafirmaron su compromiso con la movilidad sostenible, la equidad educativa y el fortalecimiento de las comunidades rurales del Atlántico. La estrategia incluye una próxima entrega en Pital de Megua para el mes de enero, con lo que se completarán 130 bicicletas. Esto como parte del esfuerzo conjunto por impulsar la educación y el desarrollo local.