El Distrito de Barranquilla intensificó la vigilancia y llamó a la vacunación, ante el ingreso de casos de sarampión al país y el aumento en la región de las Américas.

La Alcaldía, a través de la Secretaría de Salud ha dispuesto de un dispositivo para fortalecer los procesos de vacunación para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad sanitaria.

En ese mismo sentido, cabe resaltar que: “en Barranquilla no se han reportado casos de sarampión”.

“La vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir el sarampión. En Barranquilla hay disponibles 44.700 dosis de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas) y de la vacuna bivalente SR, las cuales se vienen aplicando de manera gratuita en PASO, CAMINO y en las IPS vacunadoras”, señaló la Alcaldía.

La secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, reiteró el llamado a “padres, cuidadores, viajeros y talento humano en salud a mantener al día sus vacunas, revisar y completar sus esquemas de vacunación y estar atentos y consultar ante síntomas compatibles con sarampión”.

“El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se trasmite por el aire, al toser o estornudar, afecta a las personas no vacunadas y puede generar complicaciones graves”, apuntó la secretaría.

Las vacunas están dirigidas a la siguiente población: Niños y niñas entre 6 y 11 meses, deben recibir dosis cero y completar esquema a los 12 y 18 meses.

Es de recordar que niños y niñas de 1 a 10 años deben contar con dos dosis de triple viral y que la población de 6 a 16 años debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020–2021.

Finalmente, viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable deben aplicarse una dosis al menos 15 días antes del viaje.

En cuanto al talento humano en salud, las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.

Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto. También, personas vinculadas a turismo, hotelería y transporte internacional que no estén vacunadas.

“Se activaron los protocolos sanitarios atendiendo la circular No. 004 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para adoptar medidas preventivas con énfasis en la vacunación, vigilancia epidemiológica y respuesta clínica para mantener el estatus sanitario de sarampión en Colombia como país libre de la enfermedad”, comentó.

Asimismo, mediante la Circular No. 005 del 27 de febrero de 2026, emitida por la Secretaría de Salud Distrital de Barranquilla: “se reforzaron las directrices para intensificar la vacunación, fortalecer la búsqueda activa comunitaria, garantizar la notificación inmediata de casos sospechosos y asegurar la verificación de esquemas en las IPS, en concordancia con las medidas nacionales de prevención y control.”

De igual manera, el Distrito activó las rutas de atención en las IPS, para identificar de manera temprana casos sospechosos, personas con síntomas compatibles (fiebre y rash o erupción en piel), brindar atención oportuna y evitar la transmisión.