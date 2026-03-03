En el municipio de Campo de la Cruz hay opiniones divididas frente a la decisión de las autoridades municipales de cancelar los espectáculos públicos programados en la plaza, en el marco de las fiestas patronales, que se cumplirán del 21 al 24 de marzo, en honor a San José.

La decisión fue adoptada a causa de los incidentes de vandalismo y desordenes públicos registrados el domingo de carnaval. En ese sentido, la alcaldesa Vanessa Torres Guette señaló que la decisión fue adoptada para priorizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

“Debido a los incidentes ocurridos en el evento realizado el domingo de carnaval, hemos tomado la difícil decisión de cancelar los espectáculos públicos en la plaza por las fiestas patronales”, expresó Torres.

La alcaldesa aclaró que, aunque no habrá eventos masivos en la plaza, las demás actividades contempladas dentro de la programación de las fiestas sí se mantendrán. Entre ellas se encuentran las celebraciones religiosas, eventos deportivos y actividades culturales.

Voces de la ciudadanía

Mientras algunos ciudadanos respaldan la medida por motivos de seguridad, otros consideran que afecta una tradición de más de tres décadas y golpea la economía local.

Miguel Zárate Rodríguez, agricultor y ganadero del municipio, aseguró que la comunidad se encuentra dividida frente a la determinación de la administración.

Según explicó, durante más de 30 años, estos eventos han hecho parte de la identidad cultural del municipio y representan uno de los momentos más esperados por los habitantes.

“Muchos quieren que se realicen las actividades porque es algo tradicional. Ahora hay más disponibilidad de fuerza pública que en Carnaval y eso podría tenerse en cuenta para garantizar la seguridad”, señaló.

Para Zárate se debe trabajar en procesos sociales con los jóvenes que han protagonizado actos de vandalismo.

“Hay personas que se alistan para vender comidas y bebidas. Para ellos ese fin de semana representa un ingreso importante, así que la cancelación tendría un impacto negativo en la economía del municipio y toda la región”.

Por su parte, Alfredo Enrique Ospina García, comerciante de Campo de la Cruz, consideró que la decisión puede tener justificación desde el punto de vista de seguridad, aunque cuestionó que la medida solo se aplique a algunos eventos.

“Si se toma esa decisión debería ser para todos los eventos donde haya afluencia masiva de público. Aquí hay otras actividades como las corralejas o las peleas de gallos donde también se reúne mucha gente y no se han suspendido”, expresó.

Ospina también reconoció que, aunque el comercio se mueve con la llegada de visitantes durante las fiestas, la actividad económica del municipio no depende únicamente de los espectáculos musicales.

“La gente vende todo el día y la afluencia de personas también se da en el parque o en las procesiones”, agregó.

Entre tanto, el líder campesino Armando Mosquera indicó que, aunque la comunidad pueda tener opiniones distintas, las decisiones de la administración deben respetarse.

“La alcaldesa toma la decisión por seguridad, porque teme que se vuelvan a presentar esos desmanes. De pronto fueron cuatro desadaptados, no toda la población”, puntual