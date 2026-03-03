Demoras en la entrega de medicamentos y la asignación de citas de control son algunas de las preocupaciones que rondan a los usuarios afiliados a la Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico, que ha sido afectada por retrasos en los procesos de contratación de las empresas proveedoras y el personal necesario para su correcto funcionamiento.

Eliécer Peña, representante de los jubilados de la Universidad del Atlántico, aseguró que en la última sesión del Consejo Superior de la alma mater pidió la palabra para explicar en detalle lo que viene sucediendo con los 1.830 usuarios que son atendidos por la dependencia.

“La Unidad de Salud avanza a media marcha por culpa de la misma universidad. Hoy están los medicamentos y no pueden ser entregados todavía porque no se tiene el suficiente personal en la farmacia para su dispensación”, expresó Vargas en diálogo con EL HERALDO.

En ese sentido, el representante de los pensionados indicó que hizo una solicitud al Consejo Superior para que adopten una serie de correctivos, tales como devolver el control de la Unidad a la junta administradora. Además, que la rectoría de la alma mater no concentre el manejo de la contratación.

“Eso ha traído una serie de problemas. Por ejemplo, los contratos que hacía la Unidad de Salud salían en dos o tres días; hoy en día, en la rectoría de la Universidad del Atlántico se demoran dos y tres meses. Entonces, ¿a qué conlleva eso? Primero, a que los contratistas no quieren trabajar con la Unidad de Salud porque se les demora el pago”, agregó.

Los avances

Este medio también conversó con Fernando Cabarcas, representante de los profesores ante la junta administradora de la unidad de salud, quien señaló que durante los últimos días se han registrado algunos avances.

“Ya hay un proveedor que está suministrando los medicamentos. Sin embargo, faltan dos más y la directora está avanzando en esta contratación. Igualmente, están tratando de solucionar los impasses con el personal que hace falta para cumplir con el proceso de selección, adquisición, recepción, almacenamiento y entrega de los medicamentos. Esperamos que en próximos días el tema quede regularizado completamente”, apuntó.

Asimismo, Cabarcas señaló que “en materia de la parte asistencial, la clínica que siempre ha venido prestando servicio es la Misericordia. Sin embargo, hay un inconveniente: nosotros nos quejamos porque está muy distante y cuando se tiene una urgencia, llegar allá es algo difícil y eso compromete la salud y el bienestar del paciente en un momento crítico. Se está ya en vía de solicitar el contrato con un nuevo centro asistencial”.