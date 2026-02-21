El alcalde Alejandro Char realizó una nueva entrega de vías, esta vez en el barrio Los Trupillos. Más exactamente, los nuevos tramos habilitados corresponden a la calle 27B entre calle 26 y carrera 21B y la calle 26 entre carreras 21B y 22, que ahora permiten una mejor movilidad para todos en el sector.

En medio de la entrega de las vías, el mandatario distrital expresó que con estas obras todo mejora para los vecinos.

“Pueden entrar las ambulancias, la salud, también la Policía podrá hacer su tarea de vigilancia porque la gente quiere tener a la Policía cerca. Aquí hay dos vías bien importantes, cerca de 280 metros lineales, más de mil millones de pesos invertidos de los impuestos de los barranquilleros para el suroriente de Barranquilla”, manifestó el alcalde.

La mejoría en la movilidad se ha hecho palpable. Así lo expresó Maritza Rocha, coordinadora de la IED Las Nieves sede 2.

“Estamos contentos de la transformación que ha tenido el sector con la intervención de las vías, realmente se ha mejorado el tránsito no solo vehicular, sino el de la comunidad en general. Sufríamos mucho, sobre todo en la época invernal, porque todo esto se convertía en algo intransitable, mucha agua retenida, malos olores. Gracias a este trabajo de la Alcaldía, bajo el liderazgo del alcalde Char, hoy podemos disfrutar de espacios limpios, bonitos y bien demarcados”, manifestó.

Carlos González, habitante de Los Trupillos, también señaló el impacto que tienen estas obras que anunció el alcalde en campaña y que han llegado al barrio.

“Estas obras representan progreso, lo recibimos con beneplácito y mucho agrado. Hoy en día podemos movernos en vías amplias. Agradecemos a nuestro alcalde Char y al equipo de la Alcaldía. Hoy lo vemos terminado y nos da mucha alegría. El alcalde viene cumpliendo sus promesas, es una persona de palabra. Nuestras próximas generaciones son las que más se benefician con estas obras, por eso deben cuidarlas”, dijo.