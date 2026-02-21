La empresa Air-e informó que se presentarán breves interrupciones en el servicio de energía en varios sectores de Puerto Colombia para este domingo por labores de lavado y poda.

En ese sentido, la suspensión en el servicio se llevará a cabo en el horario de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 2:00 p.m. en los siguientes sectores:

“Altos de Pradomar; carrera 46, desde el kilómetro 10 hasta Altos de Pradomar, Lagos del Caujaral, Country Club Villa; desde las calles 6 a 14, desde la carrera 20A hasta la carrera 28 (urbanización La Playa), sectores y fincas aledañas a la carretera antigua a Puerto Colombia desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 10”, dijo.

Además, en el circuito Puerta de Oro 3: “zona rural y urbana de de Salgar, Sabanilla; sector Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; sector comprendido en la carrera 46 vía Puerto Colombia, desde el kilómetro 10 hasta sabanilla, sector comprendido en la carrera 51B desde el kilómetro 7 hasta el kilómetro 9 (Villa Clarita, Marahuaka, Anglo Colombia School)”.

De igual manera, en el circuito Puerta de Oro 4: “zona urbana y rural de Puerto Colombia; sector comprendido en la vía al mar kilómetro 7, desde Colegio Liceo Campestre, Idphu Campestre, urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo Universidad Autónoma del Caribe hasta los peajes de Puerto Colombia Papiros y Marahuaco”.

Por otro lado, también habrá cortes de energía en los sectores de: “ carrera 46 vía Puerto Colombia desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 13, la calle 130 a la calle 135, desde la carrera 51B hasta la carrera 57 (Villa Campestre), la calle 100 hasta la calle 110, desde la carrera 46 hasta la carrera 50 (Villa Santos)”.