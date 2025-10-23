Durante el panel de precandidatos presidenciales en el marco del Congreso de Camacol, el conservador Efraín Cepeda lanzó nuevos dardos en contra del presidente Gustavo Petro, siendo enfático en que su Gobierno tiene los días contados.

“Aquí tenemos que meternos todos en la cabeza que Petro es el pasado. Pero Petro será el pasado solo si nos unimos todos. Si ustedes participan en las elecciones de 2026, no tendremos más petrismo”, aseguró el expresidente del Congreso de la República.

Johnny Olivares El senador y precandidato presidencial Efraín Cepeda en el Congreso de Camacol.

En ese sentido, Cepeda aseguró que el país no cuenta con las condiciones para que se lleven a cabo nuevas reformas tributarias. Y anticipó que el proyecto presentado recientemente por el Ejecutivo no avanzará en el Congreso.

“Repito: no más reformas tributarias. Ya le hundimos al Gobierno una reforma de $12 billones de pesos desde el Senado, y les doy la noticia hoy: vamos a hundir también la de $16 billones”, anotó.

Asimismo, expuso que cuenta con la visión de gobernar con el sector privado: “Con el sector privado no necesitamos reformas tributarias, porque lo fundamental es decirle en qué quiere el gobierno que se invierta: en proyectos 4G, en vías, en comunicación, por supuesto, en construcción de vivienda. A eso le vamos a apostar”.

El senador y precandidato presidencial Efraín Cepeda en el Congreso de Camacol.

Y fue enfático al sostener que “en un gobierno como el de Efraín Cepeda, reemplazaremos los impuestos por inversión privada. Mi plan de desarrollo tendrá un 40 % de inversión privada, porque creemos en la fuerza de quienes producen y generan empleo”.

Otro de los dardos en contra del Ejecutivo fue con relación a la paz total, siendo enfático en que es una política fallida que no debe seguir.

“El día que me posesione terminará la llamada paz total. Esa paz total tiene hoy a 649 municipios confinados por los bandidos, con la gente encerrada y el crimen en las calles. En mi gobierno será al contrario: la gente en las calles y los bandidos en la cárcel”, puntualizó.