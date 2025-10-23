En la tarde de este jueves 23 de octubre se conoció que el presidente Gustavo Petro estaría evaluando el retiro de los militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos que operan en bases militares ubicadas en Colombia.

De acuerdo con información publicada por ‘Blu radio’, la posibilidad de la orden en contra de los militares estadounidenses haría parte de algunas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en respuesta a los recientes señalamientos del presidente estadounidense Donald Trump contra Petro.

Vale mencionar, que en Colombia operan varias bases militares y equipos de cooperación de agencias estadounidenses, que adelantan labores con las autoridades locales en la lucha contra el narcotráfico.

Frente a esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se trata de una “fake news”, sin dar mayores detalles.

Recordemos que el presidente estadounidense anunció el miércoles que su país suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia, horas después de que se destruyera una supuesta narcolancha en el Pacífico.

“A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.

El mandatario se refirió al presidente colombiano, Gustavo Petro, como “un matón, un tipo muy malo”, asegurando que su país produce grandes cantidades de droga, que “pasan por México y más vale que lo vigilen”, agregó.

Trump aseguró que “tomará medidas muy serias contra él y su país, o en lo que se ha convertido su país, que es una trampa mortal”.

Estas declaraciones y el anuncio del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las tensiones entre Bogotá y Washington por la guerra que EE.UU. ha declarado contra el narcotráfico.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas del mar Caribe y los ataques mortales sobre embarcaciones que Washington asegura transportan narcóticos en estas aguas han provocado el rechazo de Gobiernos como el colombiano y el venezolano, elevando aún más las tensiones con la Administración Trump.

Este miércoles, el Pentágono anunció además un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha, el primero en aguas frente a la costa colombiana en el Pacífico.