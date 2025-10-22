El presidente Gustavo Petro afirmó este miércoles que se defenderá ante la Justicia de Estados Unidos de las “calumnias” de altos funcionarios de ese país en su contra, luego de que su homólogo de EE.UU., Donald Trump, lo calificara de “matón y un mal tipo” y lo acusara de fabricar “muchas drogas”.

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE.UU., altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, escribió Petro en su cuenta de X, en medio de la creciente tensión diplomática entre Bogotá y Washington por la política antidrogas.

El mandatario añadió que siempre estará “en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump declaró esta tarde a periodistas que el mandatario colombiano “ha hecho mucho daño a su país”, días después de anunciar el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico y señalar a Petro como un “líder del narcotráfico”.

“Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran en Estados Unidos generalmente pasan por México, y más le vale tener cuidado y tomar medidas muy serias contra él y su país”, añadió Trump.

Petro, quien ha intensificado sus críticas a Trump desde que este ordenó en agosto un despliegue militar en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, respondió que Colombia está dispuesta a luchar contra el tráfico de drogas junto a los Estados que soliciten su colaboración, incluso Estados Unidos.

“Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”, concluyó el jefe de Estado colombiano en su publicación.

Estas declaraciones y el anuncio de Trump del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las tensiones entre Colombia y Estados Unidos, su principal socio comercial, por la guerra que Washington ha declarado contra el narcotráfico.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas del Mar Caribe han provocado el rechazo de gobiernos como el colombiano y el venezolano, elevando aún más las tensiones con Trump.

Este miércoles, el Pentágono anunció un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha, esta vez en aguas del Pacífico frente a Colombia. Hasta el momento, Petro no se ha pronunciado al respecto.