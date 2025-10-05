En la noche de este sábado la empresa Air-e Intervenida anunció que será interrumpido el servicio de energía en el sector de Alameda del Río este domingo 5 de octubre.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, Air-e Intervenida indicó que la empresa Transelca desarrollará actividades de mantenimiento en subestación Nueva Barranquilla, desde las 7:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

“El equipo humano de Transelca ejecutará actividades de mantenimiento en el Transformador Nueva Barranquilla 6 a 110.000/13.800 voltios y su respectiva bahía a 13.800 voltios dentro de la subestación Nueva Barranquilla”, detalló la empresa de energía.

Precisamente por estas labores se suspenderá el suministro de energía en el sector de Alameda del Río, en el horario ya mencionado.

“Con la ejecución de estos trabajos reiteramos nuestro compromiso con la prestación del servicio de transmisión y conexión de energía eléctrica en la región Caribe colombiana”, sostuvo Air-e Intervenida.