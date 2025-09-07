La empresa de Air-e adelantará acciones de mantenimiento preventivo en el circuito Los Andes, este lunes 8 de septiembre. Por estos trabajos se realizarán breves interrupciones del servicio de energía.

De 8:00 de la mañana a 9:04 de la mañana, en la calle 75 con la carrera 26C2, en El Silencio; de 9:06 de la mañana a 10:11 de la mañana, en la carrera 22D con la calle 73, en Nueva Colombia; de 10:13 de la mañana a 11:17 de la mañana, en la carrera 24 con la calle 72, en San Felipe; de 11:20 de la mañana a 12:26 del mediodía, en la calle 63B con la carrera 28, en Nueva Granada.

Adicionalmente, de 1:33 de la tarde a 2:37 de la tarde, en la carrera 21B con la calle 73, en Nueva Colombia; de 2:40 de la tarde a 3:44 de la tarde, en la calle 75 con la carrera 21B, en San Felipe; de 3:46 de la tarde a 4:51 de la tarde, en la carrera 23C con la calle 68B en San Felipe; y de 4:53 de la tarde a 6:00 de la tarde, en la carrera 21B con la calle 72C, en San Felipe.

Para el caso de la calle 49 con la carrera 2F, en el barrio Carrizal, se adecuarán redes eléctricas de baja tensión, en el horario de 10:10 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Por otra parte, en Palmar de Varela se cambiarán postes en dos sectores. De 8:45 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la calle 4 con la carrera 8 en el barrio Bolívar y entre la 1:00 de la tarde y las 4:00 de la tarde, hay obras programadas en la carrera 7 con la calle 6 en el barrio San Juan.