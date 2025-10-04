Al corregimiento de Juan Mina siguen llegando los mejoramientos de vivienda para mejorar la calidad de vida de las familias barranquilleras. El alcalde Alejandro Char realizó una nueva entrega en este sector de la ciudad tras la pavimentación de algunas vías este fin de semana.

“¡Con hogares renovados y llenos de vida, arrancamos octubre en Barranquilla! Llegamos a Santa María para seguir llenando esperanza, bienestar y calidad de vida a más familias barranquilleras. Con la renovación de pisos, baños, paredes, redes eléctricas, y con la entrega de una nevera de bajo consumo, transformamos espacios en hogares dignos. Ahora más familias barranquilleras terminarán el año con nuevas oportunidades para soñar en grande”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X.

Una de las beneficiarias de esta nueva entrega de mejoramientos fue Denis María Padilla, del corregimiento Juan Mina, quien recibió la renovación de su casa de manos del alcalde Alejandro Char y agradeció por la obra que dignifica su vida y la de su familia.

“Me siento muy agradecida porque mi calidad de vida, mi hogar mejoró al 100%. Nosotros no habíamos tenido la fuerza económica para levantar mi casa y que quedara así de bonita. Este mejoramiento cambió mi casa del cielo a la tierra: con baldosas, los pisos, la cocina, el baño, todo”, agregó.

De igual forma, agregó la importancia de que este programa de la Alcaldía de Barranquilla continúe para que más familias en toda la ciudad se beneficien. “A veces las personas no tenemos las condiciones de vivir dignamente. Hay muchas casas en obra negra, así que deseo que este programa siga y llegue a muchas familias para que sean beneficiadas y sean tan felices como estoy yo”, comentó.

Además, el alcalde Char también entregó mejoramientos de vivienda en el sector de Santa María.

¿Cómo acceder al programa?

Las personas interesadas en inscribirse en el programa distrital de mejoramiento de vivienda pueden inscribirse a través de la página web de la Alcaldía de Barranquilla

https://barranquilla.gov.co/obraspublicas/mejoramiento-de-vivienda, donde podrán conocer los requisitos necesarios. También pueden acercarse a la sede principal de la Alcaldía en el Paseo Bolívar.