El acceso a financiamiento formal y el fortalecimiento del emprendimiento se han convertido en una de las principales apuestas de la Administración del alcalde Alejandro Char para impulsar la economía popular en Barranquilla. A través de diferentes programas, el Distrito busca brindar alternativas reales a vendedores informales y pequeños comerciantes para que fortalezcan sus negocios y mejoren sus ingresos.

Uno de los avances más destacados es el programa CrediChévere, con el cual 7.585 emprendedores han logrado acceder a créditos de hasta 7,8 millones de pesos, evitando así recurrir a préstamos informales conocidos como “gota a gota” o “pagadiario”, que suelen tener altas tasas de interés.

“Nos propusimos tener una línea de crédito para enfrentar el flagelo del gota a gota y ya hemos acompañado a miles de familias para que puedan invertir en sus negocios con tarifas justas. No solo se trata de recursos, sino también de darles herramientas para que consoliden sus proyectos y avancen hacia la formalización”, destacó el alcalde Char.

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En total, esta estrategia ha permitido el desembolso de más de 18.000 millones de pesos, beneficiando a familias que dependen de pequeñas unidades productivas y contribuyendo a dinamizar la economía local.

Según cifras preliminares del Dane, en Colombia existen más de 219.000 unidades productivas de ventas en calle. En este contexto, Barranquilla ocupa el cuarto lugar entre las ciudades con mayor número de estos negocios, lo que refleja la importancia de seguir fortaleciendo políticas públicas dirigidas a este sector.

Más economía popular

Además del acceso a crédito, la Alcaldía también ha enfocado esfuerzos en la creación de nuevos emprendimientos mediante el programa Plan Semilla, desarrollado junto con la Cámara de Comercio de Barranquilla. Esta iniciativa ofrece formación empresarial, mentorías y capital semilla de hasta 5 millones de pesos.

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Durante lo corrido de 2026, el programa ha beneficiado a 340 emprendimientos, con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, priorizando a jóvenes y poblaciones vulnerables que buscan oportunidades para generar ingresos a través de sus propias iniciativas.

Estas acciones hacen parte de una estrategia más amplia para fortalecer la economía popular, facilitar la formalización de pequeños negocios y generar mayores oportunidades para los barranquilleros que dependen del comercio informal.

Con estos programas, la Administración distrital busca no solo apoyar económicamente a los emprendedores, sino también acompañarlos en su crecimiento empresarial, promoviendo una economía más organizada, competitiva e incluyente en la ciudad.