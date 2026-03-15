Menos de 90 días faltan para que los hinchas del mundo vean rodar el balón en Estados Unidos, Canadá y México en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Sin embargo, la expectativa por este evento también ha encendido las alertas frente a posibles riesgos para la salud pública en el país, teniendo en cuenta que cientos de aficionados viajarán a estos destinos para acompañar a la Selección Colombia, lo que podría incrementar el número de casos importados de sarampión.

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En lo corrido del año, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) han identificado cuatro casos importados de sarampión de México en las ciudades de Bogotá (4) y Bucaramanga (1); sin embargo, no se han identificado cadenas de transmisión.

Sin embargo, la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) confirmó, el pasado mes de noviembre, que Colombia mantiene su estatus como país libre de transmisión de sarampión, otorgado por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC).

De acuerdo con las autoridades sanitarias en el país, con datos preliminares al 4 de marzo, en el país se han notificado 206 casos sospechosos, de los cuales 96 han sido descartados. De tal manera que 107 casos sospechosos permanecían en estudio. Entre ellos se encuentran tres posibles casos en Barranquilla, dos en Santa Marta y dos más en Cartagena.

A estos se suman reportes en Bogotá (49), Antioquia (13), Sucre (6), Santander (5), Valle del Cauca (5), Norte de Santander (4), Cesar (3), Córdoba (3), Boyacá (2), Cundinamarca (2), Huila (2), Nariño (2), Meta (2), Chocó (1) y Casanare (1).

Este panorama ha llevado a que las autoridades sanitarias activaran el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en Salud Pública y la Sala de Análisis del Riesgo Nacional, en coordinación con las entidades territoriales.

Por tal motivo, EL HERALDO consultó a expertos en salud pública para analizar el alcance de esta situación y las medidas de prevención que deberían adoptarse.

Alto contagio

Dinno Fernández, especialista en medicina interna e infectología, explicó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, lo que aumenta el riesgo de propagación ante el incremento de viajes internacionales.

“El virus del sarampión está diseñado para tener una alta transmisibilidad, hasta el punto de considerarse el patógeno respiratorio más contagioso. Existe un indicador llamado ‘número reproductivo básico’, que mide la capacidad de contagio del virus; es decir, el número de personas que puede infectar una persona enferma. Por ejemplo, una persona con covid-19 podía contagiar entre dos y tres personas. En el caso del sarampión, el número reproductivo básico está entre 12 y 18”, aseguró el experto a EL HERALDO.

Además, detalló que el virus tiene “una partícula viral muy liviana, que queda suspendida en el aire y puede contagiar a una persona incluso cuando el enfermo ya no está presente en el lugar. Una persona con sarampión puede transmitir la enfermedad cuatro días antes de que aparezcan los síntomas y hasta cuatro días después”.

La preocupación radica en que México, Estados Unidos y Canadá son países donde la enfermedad se encuentra circulando de manera natural, por lo que personas provenientes de otras regiones podrían ser más susceptibles a contagiarse sin siquiera darse cuenta a tiempo.

“Estos escenarios, en los que hay grandes concentraciones de personas, funcionan como amplificadores epidemiológicos. Es decir, aceleran la transmisión porque hay mucha gente reunida. Cuando las personas que visiten las sedes del Mundial regresen al país, algunas podrían estar infectadas. A eso lo llamamos un evento de importación masiva sincrónica, porque muchas personas viajan al mismo lugar —en este caso, a la Copa Mundo— y existe el riesgo de que varias regresen contagiadas”, anotó.

Discursos peligrosos

El médico especialista en epidemiología, Diego Roselli, señaló a este medio que el resurgimiento del sarampión en América Latina no es una casualidad, sino la consecuencia lógica de los discursos antivacunas y del relajamiento en las coberturas de inmunización frente a una enfermedad que muchos llegaron a considerar extinta.

“El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Fue una de las que más diezmó a las comunidades nativas de América cuando llegaron los españoles, pero tiene una vacuna muy efectiva. La vacunación ayudó a reducir e incluso a eliminar la enfermedad en algunos países. Lo que ocurre es que, cuando deja de aparecer, muchas personas bajan la guardia y se descuida un poco la vacunación”, anotó.

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En ese sentido, explicó que en Estados Unidos se han producido cambios en el clima político y social frente a la vacunación que han contribuido a la reaparición de casos de esta enfermedad: “Los movimientos antivacunas han hecho un daño muy grave a la situación mundial. Las vacunas han sido la herramienta más eficaz en salud pública que se ha inventado”.

Y recalcó que “algunos estudios señalan que cerca del 50 % de la reducción de la mortalidad y del aumento de la supervivencia infantil y la esperanza de vida se debe a las vacunas. La otra mitad se explica por la cirugía, los antibióticos y otros avances médicos. La población que niega la eficacia de las vacunas hace un daño enorme, empezando por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., quien ha hecho afirmaciones que han sembrado dudas sobre su efectividad”.

Atajando el sarampión

El médico epidemiólogo Juan Pablo Moreno señaló que actualmente el país cuenta con una buena cobertura frente a esta enfermedad.

“Hay que recordar que en Colombia tenemos el PAI, el Plan Ampliado de Inmunización, que establece que a los niños, después de los doce meses, se les debe aplicar la vacuna triple viral, que incluye la protección contra el sarampión. Posteriormente se aplica un refuerzo a los dieciocho meses o a los cinco años”, dijo.

Asimismo, entregó recomendaciones para quienes planeen viajar al Mundial para acompañar a la Selección Colombia.

“En el caso de los adultos que desconozcan su esquema de vacunación, lo recomendado es aplicarse al menos una dosis en la vida adulta si no se conoce el estado inmune. Para las personas que van a viajar a lugares con alta concentración de público o donde se han documentado brotes, se sugiere aplicarse una dosis de refuerzo y, cuatro semanas después, una segunda dosis. Esto ayuda a reducir el riesgo de contraer la enfermedad y de importarla al país al momento del regreso”, puntualizó.

Distrito extrema vacunaciones

Ante el ingreso de casos de sarampión al país, la Alcaldía ha intensificado la vigilancia epidemiológica y fortaleció la vacunación, teniendo en cuenta que continúa siendo la medida más efectiva para prevenir el sarampión.

En Barranquilla hay disponibles 44.700 dosis de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas) y de la vacuna bivalente SR, las cuales se vienen aplicando de manera gratuita en Pasos, Caminos y en las IPS vacunadoras.

Las vacunas están dirigidas a niños y niñas entre 6 y 11 meses, que deben recibir dosis cero y completar esquema a los 12 y 18 meses. Es de recordar que niños y niñas de 1 a 10 años deben contar con dos dosis de triple viral y que la población de 6 a 16 años debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020–2021.

Además, viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacuna verificable deben aplicarse una dosis al menos 15 días antes del viaje.