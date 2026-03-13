El mural ‘Las cosas del aire’, una de las obras más representativas del maestro Alejandro Obregón, fue instalado en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), donde se convertirá en una de las principales piezas del nuevo espacio cultural que abrirá sus puertas próximamente. La obra, de aproximadamente 9 metros de alto y 16 metros de ancho, refleja elementos característicos de la identidad del Caribe como la naturaleza, las aves, el movimiento y el espíritu festivo del Carnaval.

Durante una visita de inspección a los avances del museo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó la importancia del traslado y recuperación del mural, señalando que se trata de una pieza que representa la historia, la cultura y la identidad de la ciudad. Según expresó, el regreso de esta obra al circuito cultural permitirá que nuevas generaciones de artistas encuentren inspiración en el legado del reconocido pintor y escultor.

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La obra fue realizada hacia 1970 para el edificio del antiguo Banco Ganadero de Barranquilla y es considerada una de las creaciones de gran formato más importantes de Obregón. Para su traslado al museo fue necesario un cuidadoso proceso técnico que incluyó el desmonte del mural en 10 fragmentos, su protección, transporte, montaje en una nueva estructura y un riguroso trabajo de restauración para garantizar su conservación.

Este proceso contó con la asesoría de especialistas en restauración artística, entre ellos Rodolfo Vallín y el restaurador Jairo Mora, reconocido por su trabajo con obras del maestro Obregón. Gracias a estas labores se logró recuperar detalles estructurales y pictóricos que permiten que la obra luzca nuevamente en condiciones óptimas.

Las cosas del aire presenta una composición dinámica donde se observan aves —entre ellas un pavo real— y formas que transmiten movimiento, así como figuras que evocan las montañas y el paisaje caribeño. La obra también es interpretada como una alegoría al Carnaval y a la riqueza cultural de la región, elementos recurrentes en la propuesta artística de Obregón.

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El Museo de Arte Moderno de Barranquilla contará con espacios de exposición, áreas culturales, zonas administrativas y espacios de atención al público, además de un diseño urbanístico integrado a su entorno. Con la llegada de esta obra, la ciudad busca fortalecer su patrimonio cultural y consolidar el museo como un referente artístico para Colombia y el mundo.