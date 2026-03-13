En medio de la jornada electoral del pasado domingo, uno de los ‘lunares’ correspondió a una denuncia hecha por varias líderes debido a que Laureano Acuña, quien era candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de La U, no hizo entrega de recursos para la presunta compra de votos.

El hecho se dio a conocer en ese momento a través de las redes sociales y posteriormente se difundió un presunto audio del entonces aspirante, en el cual se excusaba y aseguraba que el incumplimiento estaba relacionado con “una situación que se nos presentó debido a un incumplimiento por parte de ‘Camilo’. Pero no ha sido posible resolverla”.

Con el pasar de los días se han ido conociendo nuevos detalles frente a la situación. EL HERALDO pudo conocer que dicha referencia correspondería al líder político Freddy Camilo Gómez Castaño, quien era aspirante al Senado por la misma colectividad, y fue capturado en momentos previos a las elecciones del domingo por una presunta conexión con la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’.

Esta casa editorial pudo establecer que en el mes de diciembre se llevó a cabo un encuentro entre Acuña y Gómez con varios líderes del municipio de Soledad, con el objetivo de impulsar ambas candidaturas.

“Vamos a ser determinantes en este proceso, vamos a poner un caudal de votos a la dupla ganadora Camilo Gómez y Laureano Acuña”, aseguró, en ese momento, uno de los líderes que quedó retratado en una fotografía que da fe del mencionado encuentro.

Es de anotar que, según los reportes de la Registraduría, Gómez Castaño obtuvo 4.351 votos en el departamento, siendo la segunda más alta de dicha colectividad. De ese total, 330 correspondieron al municipio de Soledad.

La mayor votación para el aspirante a la cámara alta fue en Barranquilla con 819 votos. En Sabanalarga, por su parte, tuvo el respaldo de 789 personas.

En Repelón, que ha sido considerado como uno de los bastiones electorales de Laureano Acuña, tuvo 506 sufragios. En Piojó, por su parte, tuvo la mayor votación en esta colectividad con 253 papeletas en las urnas.

La U, dinamitada en medio de elecciones

El pasado domingo se dio a conocer una carta firmada por Acuña y otros cinco candidatos –Mauricio Castro, Oswaldo Sierra, Karyna De la Hoz, Estilh Ramos y Ana Andrade– frente al “desarrollo de la campaña electoral y a las decisiones políticas en esta etapa”.

En dicho documento lanzaron una alerta por la “forma en que se ha venido manejando la articulación política y estratégica de la campaña en el departamento”, haciendo énfasis en que “se planteó la importancia de contar con una comunicación directa y permanente con la dirección del partido, así como con lineamientos claros que permitieran fortalecer el trabajo conjunto de los aspirantes”.

Por último refrendaron que “se había anunciado un respaldo político pleno por parte de la jefatura del partido en el departamento, respaldo que muchos candidatos no percibimos de manera efectiva en la práctica”.