Hace menos de un año, el antioqueño Wilder Zapata Torres recibió la noticia de que sería padre por primera vez. Ese anuncio fue un punto de inflexión que lo llevó a generarse muchas preguntas, que al final lo llevaron a aceptar un reto al que le era esquivo desde hace tiempo: ser aspirante al Senado de la República.

“Mi decisión de entrar a la política surge precisamente porque no quiero que mi historia sea extraordinaria, sino que sea lo normal para los colombianos. Quiero un país lleno de oportunidades, donde la gente, con trabajo duro y consistencia, tenga la posibilidad de construir el sueño colombiano”, aseguró el Exdeportista de alto rendimiento, quien el año 2014 fue el ganador del reality El Desafío.

Su hijo Marco vino al mundo hace tres meses y se ha convertido en una gran motivación en medio de la contienda electoral; en este tiempo, la intensidad de la campaña, sumada a sus compromisos empresariales, le ha dejado pocos espacios para compartir con él.

“Yo no quiero que mi hijo tenga simplemente la vida que su mamá y su papá le puedan dar, sino la vida que él mismo sea capaz de construir. Pero para eso necesitamos un país con oportunidades. Podría haber decidido que naciera en Estados Unidos o en Europa, pero decidí que fuera colombiano. Quiero que crezca aquí”, subrayó el CEO de la cadena de gimnasios Action Black.

Este empresario paisa hace parte de la lista al Senado de la República de Creemos, un movimiento político que ha venido consolidando un crecimiento exponencial dentro del escenario nacional. En ese sentido, destacó que su llegada a esta colectividad estuvo precedida por varias conversaciones con sus dirigentes, a los cuales calificó como “buenas personas”.

“Este es un movimiento que no hace política con maquinaria tradicional. Son personas sin investigaciones, sin imputaciones, sin escándalos de corrupción. Cuando me buscaron, me insistieron que necesitaban gente joven, que no necesitara de la política para vivir”, remarcó.

Lo que propone

Frente a su visión de país, el candidato fue enfático al sostener que es necesario un “Estado pequeño, transparente y eficiente”, similar a como funciona el sector privado.

“Hoy el Estado tiende a crecer en burocracia y gasto. Necesitamos eficiencia y menor carga tributaria para devolver poder a los ciudadanos”, aseguró.

Por eso recalcó la necesidad de fortalecer la empresa privada y el emprendimiento como motores del desarrollo económico: “De ahí surgen el empleo digno, la innovación y el crecimiento”.

Zapata también aseguró que desde el Congreso apostará por el deporte, la salud y el bienestar como “una solución estructural para una nación enferma”.

“El gran problema del sistema de salud no es solo quién administra los recursos, sino que tenemos una sociedad con muchas enfermedades de base. Si apostamos por la prevención, construiremos una nación más saludable, más productiva y con menos presión sobre el sistema de salud”, anotó.

Por último, Zapata dijo que “quiero contribuir desde lo público con la experiencia de lo privado para construir el sueño colombiano. Quiero que la gente no sueñe con irse del país, sino con quedarse o con volver”.