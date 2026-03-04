Más de 23 mil habitantes del municipio de Baranoa serán beneficiados con la construcción de redes de alcantarillado de la cuenca 7 y 8, un proyecto que les permitirá gozar de una mayor calidad de vida ante el incremento de la cobertura de saneamiento básico.

La obra tiene 8 meses de ejecución y está a cargo de la empresa contratista Consorcio Alcantarillado Obzo 2025 y la interventoría es el consorcio Inter Redes 2025. La inversión es de 27.547 millones de pesos, financiados por el Ministerio de Vivienda.

El proyecto comprende la instalación de 36.311 metros lineales de tubería, 2 kilómetros de colector, la instalación de 430 pozos de inspección, 2.282 alcantarillas domiciliarias y 2.282 registros de conexión domiciliaria no sifónica.

El alcalde Edinson Palma resaltó que con la puesta en marcha de la obra se busca solucionar una problemática de más de 50 años en 18 barrios cuyos habitantes vertían las aguas servidas a la calle, lo que contaminaba el medio ambiente.

“Más allá de la infraestructura, esta es una obra para la historia del municipio, porque se logrará pasar a una cobertura del 98% del servicio de alcantarillado, de igual manera va a permitir fortalecer la infraestructura y garantizar el bienestar para las familias que durante décadas convivieron con aguas residuales frente a sus hogares”, estamos cerrando brecha social en estas comunidades, además, este tipo de iniciativas representa dignidad, salud y bienestar para la gente y más que un beneficio, es un derecho”, manifestó.

El subdirector de proyectos del Ministerio de Vivienda, Jairo Blanco, recalcó que se trata de una obra que impacta y redunda en el beneficio de las comunidades: “Es un proyecto de 27.500 millones de pesos que solucionará problemática de saneamiento básico a un número significativo de personas que necesitan soluciones reales y que el Gobierno nacional trae al territorio.

El proyecto impactará a los habitantes de Altos de la Sabana, Altos de Buenavista, Barahona, Barahona 2, La Ceiba, Las Américas, San Cayetano, Urbanización El Carmen, La Esperanza y Candelaria, que hacen parte de la cuenca 7.

Mientras que la cuenca 8 comprende los sectores de El Pradito, Lomafresca Sur, Santa Elena, Chambacú, Cien Pesos, Urbanización San José I, Villa Encanto y Villa Eleila.

En ese sentido, Carlos Acosta, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Esperanza, aseguró que se trata de “una excelente noticia porque lo estábamos esperando hace rato y es una felicidad para toda la comunidad”.