A partir de este jueves, los adultos mayores de la ciudad de Barranquilla podrán reclamar como beneficiarios del subsidio distrital el pago correspondiente al bimestre de enero-febrero.

De acuerdo con el alcalde Alejandro Char, están 82 puntos habilitados de Efecty en la ciudad para reclamar estos pagos.

“Comenzamos pagando con puntualidad. Nuestros adultos mayores son nuestros pechiches y ellos merecen poder tener los recursos puntuales para poder sentirse autónomos, comprarse sus cositas o aportar como deseen en sus casas”, declaró.

El mandatario agregó que: “es un hito poder ampliar la cobertura para cobijar a miles de abuelitos y hacerlo con la puntualidad que corresponde, trabajamos todos los días para dignificar sus vidas, que desde siempre han sido nuestra prioridad. Me llena inmensamente el corazón saber que esto les da un poco más de tranquilidad”.

De esta manera, el primer día de pago se inicia este jueves desde las 9:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Seguidamente, desde el viernes 6 de marzo hasta el jueves 26 de marzo la atención será desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Los beneficiarios podrán acercarse en cualquier punto Efecty presentando su documento de identidad en físico y teniendo en cuenta los últimos dígitos de la cédula según el siguiente cronograma:

Cabe resaltar que los adultos mayores beneficiarios deberán acercarse a la ventanilla de pago de Efecty y especificar el número de proyecto de pago 112478 Pagos Barranquilla, para así evitar confusiones con otros programas de subsidio que se realizan a través de Efecty.

Cronograma de pagos

DÍA FECHA ÚLTIMO DÍGITO

JUEVES 5 DE MARZO 1-2-3

VIERNES 6 DE MARZO 4-5-6

SÁBADO 7 DE MARZO 7-8-9-0

LUNES 9 DE MARZO 1-2-3

MARTES 10 DE MARZO 4-5-6

MIÉRCOLES 11 DE MARZO 7-8-9-0

JUEVES 12 DE MARZO 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

VIERNES 13 DE MARZO 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

SÁBADO 14 DE MARZO 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

LUNES 16 DE MARZO 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

MARTES 17 DE MARZO 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

MIERCOLES 18 DE MARZO 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

JUEVES 19 DE MARZO 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

VIERNES 20 DE MARZO 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

SABADO 21 DE MARZO 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

MARTES 24 DE MARZO 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

MIERCOLES 25 DE MARZO 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

JUEVES 26 DE MARZO 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

Acá puede acceder al enlace de consulta si tiene pago:

https://appbaq.barranquilla.gov.co:9494/Adulto_Mayor/Con_100.jsp

Además, los puntos de pago pueden ser consultados en el enlace:

https://barranquilla.gov.co/puntos-de-pago-efecty-subsidio-distrital.

Cualquier información adicional que requieran se pueden comunicar a la línea de atención 6053399421, también al correo institucional: auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co

También pueden acercarse a cualquiera de los puntos de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Barranquilla:

- Alcaldía Distrital de Barranquilla en el Paseo Bolívar, local contiguo, calle 34 43- 31.

- Alcaldía Metropolitana, calle 49 N° 8A sur - 15, barrio Las Cayenas.

- Alcaldía Suroccidente, carrera 21B N° 63 - 06, barrio Los Andes.