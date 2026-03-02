La iniciativa 1000 líderes por Colombia, promovida por Origen Red de Liderazgo, inició su presencia en la región Caribe con la puesta en marcha del Programa integral de liderazgo, que por primera vez tendrá desarrollo presencial en este territorio.

El proyecto busca identificar y fortalecer a personas con capacidad de liderar procesos de transformación en sus comunidades y organizaciones, y vincularlas a una red nacional que promueve el diálogo y la colaboración entre sectores y regiones.

Desde 2023, más de 550 líderes y lideresas, con edades entre 19 y 70 años y provenientes de 28 departamentos del país, han participado en los programas abiertos de liderazgo de la Fundación Origen. Hasta ahora, las jornadas presenciales del Programa Integral de Liderazgo se realizaban en Bogotá.

Andrea Salazar, directora ejecutiva de Origen, explicó que la llegada del programa al Caribe responde al reconocimiento del liderazgo presente en la región y a su capacidad de articulación en torno a agendas de desarrollo. Señaló que el propósito es fortalecer a los participantes en el territorio e integrarlos a una red nacional que amplíe el intercambio de experiencias y aprendizajes.

Asimismo, la implementación del capítulo regional cuenta con el respaldo de Alianza Team, Cannon, Fundación Santo Domingo, Gases del Caribe, Grupo Argos, Promigas, y Ultracem, organizaciones que se vinculan como aliadas del Caribe.

La iniciativa tiene como meta fortalecer a 1.000 líderes en un periodo de cinco años, de los cuales ya han transcurrido tres. Sus promotores proyectan expandir el modelo presencial a otras regiones del país.

Rosita Manrique, presidenta ejecutiva de Origen Red de Liderazgo, afirmó que el programa busca contribuir a la construcción de confianza entre sectores y generar conversaciones que impulsen el desarrollo social, económico y ambiental en Colombia.

Entre los aliados nacionales también se encuentran Amarilo, Fundación Bancolombia, Fundación Propública, Caracol Televisión, One Inversión Social, Arturo Sesana, Telefónica, Fundación Grupo El Colombiano, Pintuco, Juan Valdez y Ladrillera Santafé.

