Felipe Saruma, candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, recibió el respaldo de más de 400 integrantes de la barra Los Kuervos en medio de un encuentro realizado en el barrio Ciudadela 20 de Julio.

En medio de humo rojo y arengas, el aspirante agradeció el apoyo de los barristas y se refirió a las necesidades que existen en el departamento en salud mental, emprendimiento y educación, las banderas que ha prometido defender de llegar al Capitolio.

Saruma fue enfático al insistir en la necesidad de abrir espacios reales para los jóvenes y construir rutas que les permitan transformar su liderazgo en oportunidades productivas.

“Este es un movimiento que está creciendo en las calles, en los barrios, en la conversación directa con la gente del departamento”, destacó.

Este encuentro hizo parte del recorrido del ‘Bus de la Victoria’, una de las estrategias implementadas por Cambio Radical para fortalecer su presencia en todo el departamento.

“A diario estamos visitando los municipios, dialogando con los amigos, con aquellos que no hacen parte de nuestro movimiento. La idea es poder compartir y conocer sus necesidades. Estamos haciendo lo que la política exige”, explicó Fernando Fiorillo Zapata, coordinador político de Cambio Radical en el Atlántico, frente al funcionamiento de dicha estrategia electoral.

Es de anotar que este grupo político busca consolidar, al menos, cuatro curules en la Cámara Baja, alcanzando una votación de 400 mil votos. De esta manera, de acuerdo con conocedores de la movida política en el departamento, se posibilitaría la llegada de Felipe Saruma, Estefanel Gutiérrez, Welfran Mendoza y Samir Radi al Capitolio.

A eso se suma la intención de posicionar las aspiraciones de Gonzalo Baute, César Lorduy, Selmen Arana y Gersel Pérez para el Senado de la República. Varias fuentes coincidieron al asegurar que la idea es que los cuatro se aseguren como miembros de la Cámara Alta para los próximos cuatro años.