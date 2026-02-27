El alcalde Alejandro Char insistió este viernes en que siguen a la espera de una respuesta del Gobierno nacional sobre la propuesta de asumir la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en Soledad y que presta sus servicios a la capital del Atlántico.

En medio del acto de entrega a la Institución Universitaria de Barranquilla de $15 mil millones para el desarrollo de obras, Char manifestó que están a la espera de que el Gobierno proceda “a hacer entrega a la ciudad” del aeropuerto.

“El aeropuerto no se parece a Barranquilla. Todo el que entra a Barranquilla y dice esto no se parece a la ciudad”, señaló.

El alcalde hizo una crítica directa a la forma en que no han podido cumplir con las obras de modernización de la terminal aérea que ya llevan varios años.

“Los ministros del Gobierno nacional no lo hacen bien. No de ahora. Hace muchos años atrás. Lo hacen muy mal. Y hacen pasar un muy mal rato a nuestra gente que viene a visitar a Barranquilla. Aquellos que vienen al malecón, que vienen al carnaval, a ver su selección. Llegan al aeropuerto de Barranquilla y dicen esto que horrible es”, recriminó.

Recalcó las incomodidades que deben pasar los usuarios todos los días: “La gente cargando maletas. Nada funciona bien. Todo lo hacen mal. Y nosotros le estamos diciendo entrégueselo a Barranquilla, que Barranquilla sabe hacer las cosas. Barranquilla sabe administrar las cosas. Y a ver si podemos hacer de ese aeropuerto un aeropuerto que se parezca a Barranquilla”.