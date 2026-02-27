En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, la Gobernación del Atlántico reiteró su compromiso con la promoción de la donación como un acto de vida y solidaridad. A través de la Secretaría de Salud departamental, la administración destacó los avances alcanzados en la región Caribe y el trabajo articulado que permite ofrecer nuevas oportunidades a cientos de pacientes que permanecen en lista de espera.

El departamento cumple un papel estratégico como coordinador de la Regional 5 de la Red Nacional de Donación y Trasplantes, bajo la orientación del Instituto Nacional de Salud. Desde esta instancia se lideran los procesos en Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira y Sucre, consolidando un modelo de gestión que integra hospitales, clínicas y bancos de tejidos para optimizar cada etapa del proceso, desde la detección de posibles donantes hasta la asignación de órganos.

“Nuestra misión es articular los procesos de donación en los cinco departamentos que conforman la Regional 5. Hoy podemos reportar resultados de gran impacto para la salud de los habitantes del Caribe, gracias a la gestión operativa y al compromiso de los profesionales de la salud. Seguiremos trabajando en la promoción de la donación para que más pacientes en lista de espera tengan una segunda oportunidad”, señaló Rosmery Wehedeking Páez, subsecretaria de Asesoría y Asistencia en Seguridad Social en Salud del Atlántico.

Durante 2025, la Regional 5 alcanzó un total de 560 trasplantes, resultado que refleja la capacidad técnica instalada y la coordinación entre más de 30 instituciones adscritas, entre IPS especializadas y bancos de tejidos. Esta red ha permitido responder a la demanda creciente de procedimientos de alta complejidad en el Caribe colombiano.

Entre los datos más relevantes se encuentran 61 trasplantes renales, en un contexto donde 430 personas continúan a la espera de este órgano en la región. En el área oftalmológica se practicaron 246 trasplantes de tejido ocular —205 de córnea fresca y 41 tectónicos—, logrando incluso superar la lista de espera actual en este componente. A ello se suman 118 trasplantes hematopoyéticos, 134 de tejido osteomuscular y un trasplante de corazón, evidenciando la diversidad y alcance de los servicios disponibles.

La infraestructura que respalda estos resultados incluye tres bancos de tejido ocular y un banco de tejido osteomuscular, además de instituciones de alta complejidad como la Clínica de la Costa, Clínica Portoazul, Clínica General del Norte y la Clínica El Centro, que participan activamente en los procedimientos de trasplante.

Desde la Secretaría de Salud se informó que en el periodo evaluado se identificaron 189 alertas de posibles donantes en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales se concretaron 19 donantes efectivos bajo diagnóstico de muerte encefálica. Las autoridades insistieron en la importancia de la detección oportuna y del diálogo familiar sobre la voluntad de donar.

En Colombia, la Ley 1805 de 2016 establece la figura de donante presunto, salvo manifestación expresa en contrario ante el Instituto Nacional de Salud. Este marco jurídico ha permitido agilizar los procesos y garantizar que la asignación de órganos se realice bajo criterios técnicos de compatibilidad, urgencia médica y tiempo en lista de espera, con estricta supervisión nacional.

La Gobernación del Atlántico rindió homenaje a los donantes y a sus familias, recordando que una sola persona puede salvar hasta ocho vidas y mejorar la calidad de vida de más de 50 pacientes mediante la donación de tejidos. Cada procedimiento representa una historia de esperanza para familias que aguardan una segunda oportunidad.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo las campañas de sensibilización, la capacidad hospitalaria y la transparencia en la red, con el propósito de reducir las listas de espera y consolidar al Atlántico como referente regional en donación y trasplantes.