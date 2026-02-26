La Alcaldía de Barranquilla continúa fortaleciendo su oferta recreativa con una agenda deportiva coordinada por la Secretaría de Deportes, que inició el martes 24 y se extiende hasta el domingo 1 de marzo.

Este viernes se llevará a cabo el Festival de Minitenis “Bola Roja”, un evento diseñado para fomentar el talento temprano y los hábitos de vida saludable en la niñez barranquillera.

El festival —que tendrá lugar en el parque Bosques del Norte (calle 94 # 53 esquina) a partir de las 3:00 de la tarde— está dirigido a niños entre los 6 y 12 años y los participantes podrán inscribirse a través del enlace https://goo.su/FqpCt .

La oferta recreodeportiva diversa y accesible también está presente en la agenda para este viernes en parques e instituciones educativas de la ciudad.

La programación inicia con una jornada de Recreación Activa en la IED Betsabé Espinosa, ubicada en el sector de La Pradera (calle 120 # 25-77). A partir de las 7:30 a.m., los asistentes podrán participar en dinámicas dirigidas que fomentan el movimiento y la integración comunitaria.

Por otro lado, se realizarán actividades recreodeportivas adaptadas en el parque cementerio Calancala. Esta cita, programada para las 3:00 p. m., busca brindar un espacio seguro donde personas de todas las edades puedan ejercitarse y recrearse según sus capacidades.

Si desea conocer más detalles sobre estas jornadas o inscribirte en futuros eventos, puede consultar la información oficial en el enlace https://goo.su/znRztm .

En cuanto al sábado, la invitación es a participar en el Ciclopaseo, que tendrá como punto de encuentro la Ventana de Campeones a las 5:00 a. m., para recorrer 9,1 kilómetros en una jornada llena de actividad física, salud y movimiento. Las inscripciones gratuitas están en https://goo.su/NDJUj .

Ese mismo día, se realizará el Campamento de Béisbol en el estadio Édgar Rentería, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. En caso de más detalles, puede ingresar al siguiente link https://goo.su/6Iqpt1 .

Otros eventos son el Desafío Sugar Baby, a las 2:00 p. m. (https://goo.su/EbBvb), y Diviértete en Familia, en la carrera 31 #114 esquina en el barrio La Pradera, de 4:00 p. m. a 6:30 p. m., (https://goo.su/5wJ1k).

La agenda cierra el domingo con Juegos Tradicionales en el barrio San José, carrera 18 con calle 45C esquina, a partir de las 2:00 p. m. Una jornada que promete rescatar y promover prácticas lúdicas en la comunidad. Conoce más en https://goo.su/SdRmtg

La Alcaldía de Barranquilla invita a toda la ciudadanía a sumarse a estas actividades gratuitas y a consultar permanentemente los canales oficiales para conocer la programación completa y actualizada.

De acuerdo con la Alcaldía, estas iniciativas están diseñadas para transformar los espacios públicos y educativos en puntos de encuentro donde la población infantil, joven y adulta puedan disfrutar de actividades que promueven el bienestar físico y la sana convivencia.