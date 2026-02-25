La Alcaldía de Barranquilla realizó la entrega de 252 nuevos créditos a emprendedores y microempresarios a través del programa CrediChévere, una iniciativa que busca fortalecer el tejido empresarial local y facilitar el acceso a financiamiento para unidades productivas.

En esta jornada se desembolsaron $614.060.000, recursos destinados principalmente a capital de trabajo, ampliación de negocios y generación de empleo. Con esta nueva asignación, la Administración distrital continúa impulsando el acceso a crédito como herramienta de inclusión financiera y dinamización económica.

Desde 2024, el programa ha alcanzado una inversión acumulada de $18.923.298.000, impactando distintos sectores de la economía popular en varias localidades de la ciudad.

Durante la entrega, el alcalde Alejandro Char reitero que el objetivo es respaldar a quienes buscan consolidar sus emprendimientos y generar ingresos para sus familias. “Así es cómo se construye un país, cuando la gente lo que quiere es trabajar y progresar”, expresó el mandatario.

Entre las beneficiarias se encuentra Leicy Carranza Galeano, quien aseguró que el crédito le permitirá diversificar su negocio. Según explicó, destinará parte de los recursos a fortalecer su salón y otra parte a la venta de ropa, ampliando así su oferta de servicios.

Con esta nueva entrega, CrediChevere continua posicionándose como una de las apuestas de la Administración distrital para apoyar a pequeños empresarios y fomentar el desarrollo económico local.

